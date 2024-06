Smartwatch con tutto l’occorrente per restare in forma a soli 19 euro!

ASWEE Smartwatch è uno smartwatch completo, per tutti i generi e le età. Per restare in forma e monitorare la propria salute, oltre che rispondere alle chiamate e inoltrarle. E’ anche impermeabile. Oggi puoi prenderlo con uno sconto quasi totale del 78%, quindi lo paghi solo 19 euro! Un’occasione da non lasciarsi scappare.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Lo smartwatch contiene microfono e altoparlante, che consentono di effettuare o ricevere chiamate dopo aver collegato il telefono cellulare tramite l’APP. In questo modo, potrai stare al telefono comodamente dal tuo polso senza dover estrarre il telefono.

Tanti servizi per restare in forma: oltre 100 modalità sportive, monitoraggio del sonno e del battito cardiaco. Preciso contapassi. Puoi usarlo anche sotto la pioggia, essendo impermeabile con certificato IP68. Ideale per chi fa sport outdoor.

Batteria interminabile: fino a 4-6 giorni, standby per 15 giorni.

Comodo, non dà fastidio alla pelle. Il guscio metallico e la cinghia in materiale biologico ti offrono un’esperienza perfetta. Il touch screen ad alta definizione da 1,85 pollici ti consente di guardare i dati senza problemi.

