Smartwatch Bluetooth 1.95″ Orologio Intelligente

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €99.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Smartwatch for Men and Women with Bluetooth Calls, Smart Watch with LCD Display 1.95 Inches, Pedometer/Sleep/Heart Rate Monitor
Scopri il tuo nuovo compagno di avventura
Il nostro smartwatch è progettato per uomini e donne che amano stare connessi e in forma. Con la tecnologia Bluetooth, puoi ricevere e gestire le tue chiamate direttamente dal polso, senza dover ricorrere al tuo smartphone.
Un display LCD da 1,95 pollici per una visione chiara
Il nostro smartwatch vanta un display LCD da 1,95 pollici, che ti permette di visualizzare tutte le informazioni che ti servono in modo chiaro e nitido. Che tu debba controllare le tue statistiche di fitness o rispondere a una chiamata, il display ti aiuterà a fare tutto con facilità.
Tieni d’occhio la tua salute e il tuo benessere
Il nostro smartwatch include una serie di funzionalità per aiutarti a monitorare la tua salute e il tuo benessere, tra cui:
- Pedometro per tenere traccia dei tuoi passi e delle tue distanze
- Monitoraggio del sonno per aiutarti a dormire meglio
- Monitoraggio della frequenza cardiaca per tenere d’occhio la tua salute
Resistente all’acqua e 112 modalità di fitness
Il nostro smartwatch è resistente all’acqua con certificazione IP68, quindi non devi preoccuparti di usarlo sotto la pioggia o durante l’allenamento. Inoltre, include ben 112 modalità di fitness, per aiutarti a personalizzare il tuo allenamento e raggiungere i tuoi obiettivi.


