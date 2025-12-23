Smartwatch Bluetooth 1.95″ Orologio Intelligente

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €99.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Smartwatch for Men and Women with Bluetooth Calls, Smart Watch with LCD Display 1.95 Inches, Pedometer/Sleep/Heart Rate Monitor

Scopri il tuo nuovo compagno di avventura

Il nostro smartwatch è progettato per uomini e donne che amano stare connessi e in forma. Con la tecnologia Bluetooth, puoi ricevere e gestire le tue chiamate direttamente dal polso, senza dover ricorrere al tuo smartphone.

Un display LCD da 1,95 pollici per una visione chiara

Il nostro smartwatch vanta un display LCD da 1,95 pollici, che ti permette di visualizzare tutte le informazioni che ti servono in modo chiaro e nitido. Che tu debba controllare le tue statistiche di fitness o rispondere a una chiamata, il display ti aiuterà a fare tutto con facilità.

Tieni d’occhio la tua salute e il tuo benessere

Il nostro smartwatch include una serie di funzionalità per aiutarti a monitorare la tua salute e il tuo benessere, tra cui:

Pedometro per tenere traccia dei tuoi passi e delle tue distanze

Monitoraggio del sonno per aiutarti a dormire meglio

Monitoraggio della frequenza cardiaca per tenere d’occhio la tua salute

Resistente all’acqua e 112 modalità di fitness

Il nostro smartwatch è resistente all’acqua con certificazione IP68, quindi non devi preoccuparti di usarlo sotto la pioggia o durante l’allenamento. Inoltre, include ben 112 modalità di fitness, per aiutarti a personalizzare il tuo allenamento e raggiungere i tuoi obiettivi.

Acquista ora e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia

Non aspettare oltre, acquista il nostro smartwatch oggi stesso e scopri come può aiutarti a migliorare la tua vita quotidiana!