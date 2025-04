Smartwatch 1.91” HD con Chiamate, Monitoraggio Fitness e 110+ Modalità Sportive – Impermeabile IP68 per iOS e Android

99,99€ - 19,99€

(as of Apr 21, 2025 08:30:39 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Csasan Smart Watch si impegna a fornire

agli utenti prodotti di orologi intelligenti di alta

qualità e ad alte prestazioni, consentendo agli

utenti di godere della comodità offerta dalla

tecnologia e allo stesso tempo di sperimentare

la squisita maestria orologiera e il divertimento

della personalizzazione personalizzata.

Display a Colori TFT da 1,91 Pollici: Lo T70 smartwatch uomo è dotato di un display TFT a colori da 1,91 pollici che offre una chiarezza visiva straordinaria. Con quattro livelli di regolazione della luminosità, puoi godere di una visualizzazione ottimale anche sotto la luce intensa. Grazie all’app “Gloryfit”, puoi scegliere tra oltre 100 quadranti, da quelli minimalisti e alla moda a quelli classici e vintage, fino a stili più audaci e personalizzati, per creare il tuo look unico.

Chiamate Bluetooth: Lo orologio smartwatch è dotato di altoparlante e microfono di alta qualità integrati, che ti consentono di rispondere o fare chiamate direttamente dal polso, senza dover estrarre il telefono. Che tu sia in viaggio, al lavoro o nella vita quotidiana, puoi gestire facilmente le chiamate, rendendo la comunicazione più comoda. Inoltre, l’orologio riceve senza problemi notifiche e messaggi da app come WhatsApp, Facebook e altre, assicurandoti di non perdere mai informazioni importanti.

110+ Modalità Sportive: Dalle attività al chiuso a quelle all’aperto, questo smartwatch donna ha tutto, tra cui, corsa, ciclismo, calcio, tennis, yoga e altro ancora.Inoltre, può registrare con precisione dati di attività come passi, distanza, calorie, ecc. Che tu sia un appassionato di fitness o un professionista dello sport, gli orologio fitness forniscono il monitoraggio degli esercizi e l’analisi dei dati di livello professionale per aiutarti a sviluppare piani di allenamento scientifici.

Cardiofrequenzimetro e Monitor del Sonno: Il nostro smart watch è dotato di sensori di movimento ad alte prestazioni che monitorano automaticamente e in tempo reale il tuo battito cardiaco, aiutandoti a regolare meglio l’intensità dell’allenamento. Inoltre, questo orologio contapassi uomo può monitorare il tuo sonno e il ritmo respiratorio, offrendoti consigli scientifici per migliorare la qualità del sonno, permettendoti di affrontare ogni giorno con energia rinnovata.

Durata lunghissima e resistenza all’acqua IP68: Questo fitness tracker è dotato di una batteria da 300mAh, con un design a basso consumo che consente un’autonomia fino a 7 giorni con una carica completa e un tempo di standby fino a 30 giorni. La certificazione impermeabile IP68 lo rende perfetto per resistere a diverse situazioni quotidiane, dal lavaggio delle mani alla sudorazione, senza preoccupazioni, adattandosi perfettamente alle tue esigenze di allenamento e vita quotidiana.

Funzioni pratiche e compatibilità universale: Questo orologio smartwatch donna integra molteplici funzioni pratiche, come l’assistente vocale, il controllo remoto della fotocamera, il cronometro, il timer, i promemoria per l’attività fisica e la visualizzazione del meteo, per rendere la tua vita quotidiana più efficiente e conveniente. Lo orologio intelligente è compatibile con dispositivi iOS 9.0 e versioni successive e smartphone Android 6.0 o superiori.