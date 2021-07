Nel luglio di un anno fa OnePlus ha lanciato il primo smartphone della serie Nord. L’introduzione del nuovo brand di fascia media ha segnato un cambiamento profondo nella filosofia di mercato dell’azienda di Shenzhen, da sempre caratterizzata da una gamma ridotta e selezionatissima di smartphone di fascia alta. L’ampliamento dell’offerta e l’apertura a fasce di mercato più basse ha cambiato il volto dell’azienda, ma si è rivelata una scelta commerciale azzeccata, confermata dai numeri. Nel primo trimestre del 2021, in piena pandemia, OnePlus ha registrato un +380% nelle vendite in Europa e numeri altrettanto soddisfacenti in altri mercati.

È con queste basi che OnePlus oggi porta sul mercato la seconda versione del suo OnePlus Nord, smartphone 5G successore del primo fortunato modello del 2020. Lo abbiamo provato in anteprima in vista del lancio, scoprendo un dispositivo Android che può dire la sua in una fascia sempre più affollata di ottime proposte.

OnePlus Nord 2 5G, design e specifiche

Il design del OnePlus Nord 2 non segna una discontinuità netta con le linee tipiche dell’azienda, ma eredita alcuni elementi di stile dai top di gamma OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Lo si nota in particolare nella disposizione delle fotocamere posteriori, incastonate in un inserto in metallo. Il dispositivi non è leggerissimo, ma il peso è adeguato alle dimensioni e non influisce in alcun modo sulla maneggevolezza. Promosso il display, che per fortuna continua ad avere bordi piatti: è un AMOLED da 6,43” con frequenza di refresh di 90Hz e un’ottima resa cromatica. Frutto, secondo quanto dice OnePlus, dell’implementazione di migliori della risoluzione e dei colori basate sull’intelligenza artificiale, resi possibili dal processore MediaTek Affinity 1200-AI.

Il chip è una delle principali differenze dal modello Nord dell’anno scorso, che integrava il Qualcomm Snapdragon 765G. OnePlus ha collaborato con Mediatek per sviluppare questo Affinity 1200-AI, che è infatti un’esclusiva dell’azienda: basato sul processo a 6nm di TSMC, il chip è stato ottimizzato per migliorare tutte le funzionalità legate all’intelligenza artificiale, come suggerisce il nome. Più in generale, il chip Mediatek offre prestazioni superiori rispetto alla controparte Qualcomm del modello Nord precedente: +65% di velocità per la CPU, +128% nel caso della GPU. Difficile tuttavia notare differenze abissali fra i due dispositivi, ma più che altro perché il OnePlus Nord del 2020 era già un ottimo dispositivo, veloce e dalle ottime prestazioni. Nel complesso il salto generazionale ci sembra si noti di più nelle finiture, nella scelta dei colori, nella qualità dello schermo e nel design complessivo del prodotto.

Molto buona infine anche la durata della batteria da 4500mAh, che supporta il Warp Charge 65, cioè la stessa ricarica veloce dei modelli di punta del brand. Con il caricabatterie incluso, si può passare da 0 al 100% di batteria in 30 minuti. È abbastanza per non sentire la mancanza della ricarica wireless.

OnePlus Nord 2, fotocamere

Il comparto fotografico è l’altro elemento su cui OnePlus ha concentrato la propria attenzione. OnePlus Nord 2 5G eredita lo stesso sensore principale del modello OnePlus 9 Pro, cioè il Sony IMX 766 da 50MP. È un ottimo componente, che garantisce immagini nitide e lascia passare più luce, per una modalità di scatto notturno migliorata. L’ampia enfasi dedicata all’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare le foto, però, non è facile da collegare ai risultati che abbiamo ottenuto nelle nostre prove.

Un’immagine scattata con OnePlus Nord 2 5G: buona la qualità, ma si nota una saturazione un po’ esagerata

Le foto sono molto buone per un dispositivo che si colloca in questa fascia di prezzo, ma a nostro parere in fase di processamento dell’immagine si poteva fare qualcosa di più. In molti casi abbiamo notato una tendenza alla saturazione eccessiva dei colori e un’enfasi sull’elaborazione dei dettagli. Le foto sono buone, sia chiaro, ma sarebbe stata auspicabile una maggiore continuità con la qualità dei modelli di punta di OnePlus. Sugli smartphone 9 e 9 pro però il medesimo sensore Sony è stato calibrato secondo le indicazioni di Hasselblad, e la differenza si vede.

Foto scattata con OnePlus Nord 2 5G: buona in questo caso la resa della zona in ombra





A fianco della fotocamera principale da 50MP troviamo poi un grandangolo da 8MP, a nostro parere sempre più utile di un teleobiettivo (quindi bene, ottima scelta) e un terzo sensore monocromatico da 2MP (utile per migliorare il bianco e nero ed evidenziare i dettagli).

Da segnalare anche la presenza della stabilizzazione ottica. È una caratteristica tutt’altro che scontata su dispositivi di questa fascia e contribuisce alla qualità dei video girati a mano libera. OnePlus Nord 2 5G può inoltre registrare filmati con risoluzione fino a 4K, ma solo a 30p.

Un’immagine scattata con la fotocamera grandangolare del OnePlus Nord 2 5G



Cosa ci è piaciuto

OnePlus Nord 2 5G è un dispositivo ben riuscito, che a nostro parere interpreta perfettamente il ruolo e le caratteristiche di uno smartphone di fascia media. In particolare abbiamo gradito:

La qualità delle finiture e del colore della scocca posteriore

Il display AMOLED da 90Hz (e i bordi piatti)

La durata della batteria e la ricarica rapida

Oxygen OS 11.3: la versione Android di OnePlus si conferma una delle migliori personalizzazioni sul mercato. L’azienda garantisce inoltre due anni di aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza

Il nuovo motore aptico, che restituisce vibrazioni e feedback tattile più precise ed efficaci

Cosa si può migliorare

La dotazione fotografica è buona, ma il salto qualitativo fra il sensore principale e il secondario è un po’ troppo netto

Ci aspettavamo qualcosa in più dal processamento delle immagini: i colori sono un po’ troppo saturi e a volta irrealistici. È una caratteristica che però OnePlus potrebbe ottimizzare con un aggiornamento software

Prezzo, disponibilità

In conclusione, OnePlus Nord 2 5G è un dispositivo onesto, che interpreta perfettamente il suo ruolo e la sua collocazione sul mercato. Consigliamo senza dubbio di prenderlo in considerazione a chiunque stia cercando un buon telefono nella fascia di prezzo compresa fra i 400 e i 500€.

Il modello base, con 128GB di spazio di archiviazione e 8GB di RAM costa 399€, ed è quello che consigliamo di acquistare. Chi volesse più memoria può optare per la versione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di storage, che costa invece 499€.

I dispositivi saranno disponibili a partire dal 28 luglio 2021 in tre colorazioni: Gray Sierra, Blue Haze e Green Wood.