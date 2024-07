Smartphone indistruttibile ad un PREZZO FOLLE, ma l’offerta è a tempo limitato

Volete un nuovo smartphone che oltre ad un hardware di tutto rispetto vanti anche una resistenza alle cadute e all’acqua senza precedenti? Allora dovreste dare uno sguardo a questa offerta a tempo di Amazon.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON La promozione è legata all’Ulefone Armor X12 Pro, uno smartphone con display da 5,45″ con processore MediaTek Helio G36 octa-core con frequenza fino a 2,2Ghz, 8GB di memoria RAM e uno spazio per l’archiviazione di file di 64GB. Ciò che rende unico questo dispositivo è la sua resistenza a qualsiasi tipo di fattore esterno. Oltre ad essere impermeabile ed antipolvere, lo smartphone Armor X12 Pro è antiurto, così da resistere anche alle peggiori cadute. Tra le varie fotocamere di cui è dotato, lo smartphone include anche una fotocamera subacquea che può essere utilizzata durante le immersioni fino ad 1,5 metri.

All’interno del corpo militare ma leggero e sottile, Armor x12 Pro rugged smartphone ha una batteria da 4860mAh in grado di garantire 264 ore di autonomia in standby. La funzione USB Type-C OTG, inoltre, permette di utilizzare lo smartphone come se fosse una power bank, così da ricaricare la batteria di auricolari, smartwatch e tanto altro.

Approfittando di questa esclusiva offerta a tempo limitato di Amazon, potete fare vostro questo smartphone indistruttibile con il 15% di sconto rispetto al prezzo più basso di sempre.

