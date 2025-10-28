Smartphone finlandese per la sicurezza dei bambini online

Un’azienda finlandese ha lanciato un nuovo smartphone progettato per rendere più sicuro l’accesso dei bambini al mondo online. Questo dispositivo, chiamato Fuse, ha la capacità di bloccare automaticamente immagini di nudo, sia che vengano visualizzate che scattate.

Il telefono di Human Mobile Devices (HMD) offre diverse funzionalità di controllo parentale, come il monitoraggio della posizione, limiti di tempo di utilizzo e la possibilità di bloccare app. Inizialmente, il dispositivo è configurato come un “mattone”, privo di accesso a social media o app store. I genitori possono attivare le app una volta che ritengono i figli pronti, gestendo l’utilizzo tramite un’app sul loro telefono.

Una delle caratteristiche distintive di Fuse è l’integrazione dell’intelligenza artificiale HarmBlock, che funge da strumento di protezione che i bambini non possono aggirare. Questa tecnologia sviluppata dalla britannica SafeToNet scansiona il contenuto in tempo reale, bloccando immediatamente la pornografia e impedendo l’acquisizione di immagini inappropriati.

Secondo HMD, questa innovazione rappresenta un passo significativo verso un telefono più sicuro. Richard Pursey, fondatore di SafeToNet, ha sottolineato che HarmBlock AI funziona anche offline e su qualsiasi app, garantendo la privacy degli utenti non raccogliendo dati personali.

Il lancio di questo telefono avviene in un contesto di crescente attenzione globale sulla sicurezza dei dispositivi per i minori, con alcuni paesi che stanno introducendo divieti nei luoghi pubblici. Quest’iniziativa si allinea con le esigenze sempre più attente alla sicurezza e al benessere dei bambini in un ambiente digitale.