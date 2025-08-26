Smartphone e salute: come salvaguardare i giovani in Italia

La dipendenza dagli smartphone è un tema di crescente rilevanza che coinvolge soprattutto le giovani generazioni. Molti ragazzi passano ore incollati ai propri dispositivi, il che solleva interrogativi sul loro benessere mentale.

Uno studio ha evidenziato che i social network sono progettati per sfruttare meccanismi simili a quelli del gioco d’azzardo, con sistemi di “ricompensa variabile” che tengono gli utenti incollati allo schermo. Con ogni scroll e condivisione, aumenta la possibilità di ricevere “like”, stimolando il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere.

Questo fenomeno è alimentato dalla Fear Of Missing Out (FOMO), che spinge i giovani a consumare continuamente contenuti, nonostante possano essere non salutari, come provocazioni pericolose o materiale inappropriato. Le conseguenze sono gravi: stress, ansia, depressione, difficoltà di attenzione, e persino pensieri suicidi.

Il medico e scienziato Miguel Ángel Martínez-González ha proposto diverse soluzioni pratiche per i genitori, tra cui l’importanza di incoraggiare attività fisiche, stabilire un “coprifuoco digitale” e creare un “parcheggio domestico” per i dispositivi. Questi suggerimenti mirano a ridurre i rischi associati all’uso eccessivo della tecnologia.

Nel suo libro “La dittatura dello smartphone – 12 soluzioni per salvare la salute mentale dei nostri figli”, viene anche enfatizzato il valore dell’ascolto attivo e della creazione di una rete di supporto tra genitori, per affrontare insieme le sfide della salute mentale degli adolescenti.