Smartphone e Adolescenza: Dipendenza e Salute Mentale

Il legame tra l’uso degli smartphone e la salute mentale degli adolescenti è un tema di crescente importanza, in particolare tra i più giovani. Recenti ricerche hanno analizzato l’effetto di questo utilizzo, suggerendo che non è solo il tempo trascorso davanti allo schermo a destare preoccupazione, ma piuttosto il modo in cui gli adolescenti interagiscono con i dispositivi.

Uno studio condotto da ricercatori del Weill Cornell Medicine e del New York State Psychiatric Institute ha coinvolto oltre 4.000 ragazzi, partendo da un’età media di 10 anni e monitorandoli per quattro anni. I ricercatori hanno esaminato vari aspetti, come la frequenza con cui usavano social media e videogiochi, oltre a indicatori di dipendenza, come la difficoltà a separarsi dal cellulare e il livello di stress quando non potevano utilizzarlo.

I risultati hanno mostrato che non era il mero aumento delle ore passate davanti allo schermo a correlarsi a pensieri suicidari, ma piuttosto una dipendenza crescente dallo smartphone. Adolescenti con un uso compulsivo del cellulare, anche se limitato nel tempo, presentavano un rischio significativamente più alto di ideazione suicidaria. Infatti, all’età di 14 anni, i ragazzi con segni evidenti di dipendenza riportavano un rischio due o tre volte maggiore di sviluppare pensieri autolesionisti.

Lo studio ha rivelato che circa la metà dei teenager mostrava sintomi di dipendenza da smartphone. Anche se non è stata stabilita una relazione causale chiara, l’analisi ha messo in luce come un uso eccessivo e malsano dei dispositivi possa precedere problemi di salute mentale. Inoltre, i comportamenti di dipendenza tra i giovani possono essere complicati dall’immaturità delle strutture cerebrali, come la corteccia prefrontale, spesso non completamente sviluppate in questa fascia d’età.