Smartphone con TikTok: All’asta su eBay a 50.000 euro negli Stati Uniti

Chi desidera scaricare l’app TikTok sul proprio iPhone negli Stati Uniti non può farlo attualmente a causa di un divieto in corso. Alcuni venditori su eBay cercano dunque di trarre profitto vendendo iPhone usati con l’app TikTok preinstallata, chiedendo prezzi che possono arrivare fino a 50.000 dollari. Le offerte riguardano principalmente modelli più vecchi, come l’iPhone 12 Pro Max, piuttosto che gli ultimi modelli. Secondo Wired, una ricerca con “telefono TikTok” mostra oltre 9.000 annunci di smartphone usati con l’app già installata. Recentemente, sia l’Apple App Store che il Google Play Store hanno rimosso TikTok dalle loro piattaforme negli Stati Uniti, in seguito alla decisione di ByteDance di disattivare il servizio nel Paese in conformità a una nuova legge sulla sicurezza nazionale. Nonostante un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald J. Trump per consentire il funzionamento dell’app per almeno 75 giorni, TikTok resta non disponibile per nuovi download. Se un utente negli Stati Uniti elimina l’app, perde il telefono o non l’ha mai installata, non ha modo legale di scaricarla. Inoltre, se TikTok è installata su un iPhone usato, l’acquirente deve possedere l’ID Apple originale per eventuali aggiornamenti, situazione che rende problematico l’acquisto. Infine, se si ripristina il telefono, l’app non sarà più disponibile, compromettendo l’acquisto stesso. Il futuro di TikTok negli Stati Uniti rimane incerto, con necessità per ByteDance di vendere l’app a un acquirente statunitense o affrontare un divieto permanente.