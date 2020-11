Cultura e regole chiare per un buon lavoro agile

IN BASE AGLI ULTIMI dati Istat nella fase di emergenza della pandemia, l’incidenza del lavoro da casa è salita al 18,5% e riguarda più di 4 milioni di italiani che sono alle prese con tantissimi problemi come la gestione del tempo durante lo smart-working, la definizione delle pause, la comunicazione con i propri colleghi e la gestione dei figli durante il lavoro. Una fase, quindi, complicata che sta avendo ripercussioni sia sulla produttività sia a livello emotivo soprattutto perché è una condizione che si sta prolungando nel tempo. Degli effetti che la pandemia sta avendo anche nella vita professionale si è parlato nel corso del seminario “La psicologia per il lavoro all’epoca del Covid” organizzato dall’Ente di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (Enpap) in collaborazione con l’Enpam (Previdenza, assistenza, sicurezza) e con il Patrocinio della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, della Facoltà di Farmacia e Medicina e della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma.

In attesa dei decreti e della direttiva europea sullo smart-working, che dovrebbe essere emanata nel 2021, stanno emergendo alcune necessità per un ‘buon lavoro agile’: da un lato la cultura di questa modalità di lavoro, dall’altro regole chiare che tutelino tutti gli attori coinvolti. Altrimenti, se queste due condizioni non si verificano, il rischio reale è quello che alla fine tutti ci perdano. “Gli strumenti della psicologia possono rappresentare la chiave di volta”, dichiara Felice Damiano Torricelli, presidente Enpap e alla guida del Tavolo Tecnico sulla Sicurezza del Lavoro.

“La transizione che a causa dell’emergenza sanitaria nel giro di poco tempo ha portato 6-8 milioni di italiani a lavorare da remoto, nell’ultimo periodo, è stata una forzatura necessaria alla sopravvivenza del sistema lavorativo. Da psicologi, però, sappiamo che affinché questo approccio risulti efficace bisogna intervenire con adeguati strumenti di formazione, consulenza e accompagnamento sui comportamenti delle persone e del management, sulle tecnologie e anche sugli spazi di lavoro perché non si può dare per scontato che siano sempre adeguati nelle realtà domestiche”.

L’Intelligenza Artificiale e le nuove competenze

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha accelerato la sostituzione del capitale umano da parte delle macchine in tutte quelle attività che l’intelligenza artificiale permette di automatizzare. “Se finora, questo processo ha riguardato prevalentemente le mansioni ripetitive”, dichiara Fabio Lucidi, preside della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma – l’elemento nuovo è che questa sostituzione ormai penetra anche nei posti di lavoro ad alto contenuto cognitivo, quindi tipicamente ‘umani’. Una novità che pone nuove sfide psicologiche: “Bisogna dotarsi di strumenti adeguati lavorando sulle differenze di competenze digitali, le digital divide, che richiedono una nuova formazione e nuovi atteggiamenti”, suggerisce Lucidi.

La dimensione emotiva dello smartworking

Anche se a prima vista percepiamo subito i vantaggi come, per esempio, il fatto di avere meno vincoli di abbigliamento e di orario, lo smart-working presenta anche degli svantaggi. Per esempio, i dati ci dicono che 1 donna su 3 lavora più di prima e non riesce, o fatica, a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita domestica. “Questi mesi di osservazione e di ascolto di lavoratori di diverso genere e ruolo – spiega Paola Medde, Psicoterapeuta, Specialista in psicologia del Comportamento Alimentare e Presidente dell’Associazione Spicap (Società Professionisti Italiani del Comportamento Alimentare e Peso) – hanno messo in luce alcune peculiari conseguenze emotive come quella del disorientamento, stress e tecno-stress, alienazione, solitudine, difficoltà di trovare un senso al compito che si sta svolgendo”. Anche l’umore ne ha risentito con la comparsa di sintomi ansioso-depressivi che hanno portato in alcuni casi ad una scarsa cura della propria persona e dell’igiene personale, un eccesso di intake alimentare, disturbi del sonno, ansia generalizzata e da prestazione.

Il conflitto lavoro-famiglia

Chi confidava nello smart-working come occasione per ridurre il conflitto lavoro-famiglia ha dovuto ricredersi. “Le responsabilità familiari di un lavoratore agile, come svolgere compiti di riparazione/pulizia/preparazione dei pasti, gestire gli appuntamenti dei figli o prendersi cura di qualche familiare malato – prosegue la psicologa – spesso sono aumentate in conseguenza del fatto che la persona che sta lavorando ‘resta a casa tutto il giorno’. La conseguenza quindi è che lo smart-working può ridurre il conflitto tra lavoro e famiglia, ma aumentare quello tra famiglia e lavoro, soprattutto per le donne alle quali, tradizionalmente, vengono affidati questo genere di compiti”.

Il supporto psicologico da remoto

Qualche buon esempio di come la psicologia del lavoro possa supportare questa nuova fase del lavoro agile è stato presentato nel corso del seminario dallo psicoterapeuta Paolo Campanini che ha riportato il successo ottenuto dal supporto psicologico da remoto allo smart working durante il lockdown, chiesto da tre grandi aziende di tre diversi settori industriali: telecomunicazioni, chimico-farmaceutica e metalmeccanica, e offerto a una platea potenziale di 11mila lavoratori. Dal primo aprile al 30 giugno, hanno colto questa possibilità 203 dipendenti, prevalentemente donne (84%): nel 24% dei casi si sono rivolti allo psicologo per le difficoltà emerse durante il lavoro agile e alla conciliazione dello stesso con gli impegni familiari oltre che per il peso dei maggiori carichi di lavoro. Molti i motivi della richiesta d’aiuto: “Il 20% ha mostrato segni di stress post-traumatico dovuto alle conseguenze del Covid-19, come lutti, o paura verso il futuro o per i contagi, l’11% ha avvertito ansia per la propria salute, l’11% per la gestione dei figli, il 7% per il rapporto di coppia e il 27% per altre problematiche”, spiega Campanini. “Tecniche comportamentali e cognitive hanno aiutato la risoluzione dei problemi e le aziende, visti i risultati, hanno stabilito di continuare con il servizio di supporto psicologico per i prossimi due anni indipendentemente dallo stato di emergenza”.