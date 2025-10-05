Smart working in Italia: opportunità per donne e Sud

Lo smart working in Italia ha avuto un notevole sviluppo dopo la pandemia, trasformandosi da misura emergenziale a opportunità di crescita. Non è più limitato ai soli impiegati, ma coinvolge anche ruoli dirigenziali. Secondo la Banca d’Italia, il lavoro remoto ha aperto nuove possibilità per due gruppi, le donne e i lavoratori del Sud, spesso svantaggiati nel mercato del lavoro. Le professioniste che hanno potuto lavorare da casa segnalano una maggiore soddisfazione professionale.

Uno studio della Banca d’Italia sottolinea che l’aumento del telelavoro ha portato a un incremento della partecipazione nel mercato del lavoro e dell’occupazione, soprattutto per le donne e i lavoratori del Sud. L’aumento del lavoro da remoto si traduce in una maggiore disponibilità di persone che scelgono di lavorare e in più contratti stipulati. L’esperienza di team multiculturali mostra come lo smart working favorisca sia le assunzioni che la crescita professionale, in particolare per le madri.

Tuttavia, è importante non confondere lo smart working con il telelavoro tradizionale, poiché il primo rappresenta un modello organizzativo più flessibile, che aiuta donne e uomini a bilanciare lavoro e vita privata. Diverse aziende italiane, come Barilla e Fastweb, hanno già adottato con successo questo approccio.

Nonostante i benefici, lo smart working presenta delle criticità, come la necessità di stabilire confini netti tra vita lavorativa e privata, e le difficoltà legate alla gestione del tempo. Inoltre, sebbene aiuti a ridurre il divario economico tra Nord e Sud, non risolve tutte le problematiche.

Per rendere lo smart working una risorsa stabile, si suggeriscono politiche aziendali di flessibilità e incentivi statali per le madri. Un cambiamento culturale è fondamentale per un futuro più inclusivo nel mercato del lavoro.