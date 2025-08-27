Smart working in Italia: opportunità di inclusione al Sud

Il lavoro da remoto ha rappresentato non solo una risposta all’emergenza pandemica, ma anche un fattore strutturale capace di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro in Italia. Questo fenomeno ha beneficiato in particolare le donne, specialmente quelle con responsabilità familiari, e le aree del Mezzogiorno.

Uno studio condotto da economisti della Banca d’Italia ha evidenziato il potenziale dello smart working, che prima della pandemia era poco diffuso nel Paese. L’analisi ha esaminato l’impatto di questa modalità lavorativa attraverso una banca dati unica, riscontrando che lavorare da casa ha migliorato sia il tasso di attività sia quello di occupazione, soprattutto nelle regioni dove l’accesso al lavoro è storicamente limitato. Nelle aree meridionali e in quelli meno popolati, il lavoro a distanza ha offerto opportunità a chi senza adeguati servizi di welfare rimanerebbe inattivo.

I dati indicano che un aumento dei lavoratori in smart working, in relazione al totale degli occupati locali, ha fatto registrare un incremento di 0,9 punti nel tasso di partecipazione e di 0,7 punti in quello di occupazione. Questi effetti risultano più accentuati per le donne e per la fascia di età tra i 25 e i 49 anni, maggiormente coinvolta nella cura dei bambini.

Un aspetto critico riguarda la mancanza di servizi per l’infanzia. Lo studio evidenzia che nelle aree con pochi asili e sostegno familiare, la flessibilità del lavoro da remoto diviene fondamentale. Il contesto italiano rende questa analisi particolarmente significativa rispetto al panorama europeo, dove storicamente i tassi di attività, specie tra le donne e nel Sud, sono tra i più bassi. Il lavoro da remoto ha così svolto un ruolo cruciale, offrendo a persone precedentemente escluse dal mercato del lavoro la possibilità di entrare.