Smart working in Italia: disparità tra Nord e Sud

L’Accordo sul nuovo modello di Lavoro Flessibile, firmato dalle parti, dovrebbe avviare una trasformazione culturale e organizzativa nel Gruppo Intesa Sanpaolo. Tra gli obiettivi principali ci sono la riduzione della mobilità geografica del personale, il potenziamento degli Hub per il lavoro agile e la valorizzazione delle risorse locali.

Tuttavia, nelle regioni del Sud Italia, il progetto è rimasto ampiamente non concretizzato, creando difficoltà per i lavoratori. In queste aree, l’attuazione dell’accordo è stata quasi assente. Mentre in altre regioni si sono sviluppati nuovi spazi per il lavoro flessibile, nel Sud si registrano gravi carenze, come l’assenza di Hub operativi, la chiusura di presidi esistenti e una mancanza di strategia per garantire equità.

Le conseguenze sono evidenti: molti dipendenti devono affrontare lunghe trasferte, spesso superiori ai 100 km, con un aumento dello stress psicofisico e un peggioramento della qualità della vita. Questa situazione contrasta con i principi di sostenibilità, equilibrio tra vita professionale e privata e inclusività frequentemente sottolineati nei comunicati aziendali.

Si evidenzia una frattura territoriale che compromette l’equità tra colleghi di diverse aree, la coerenza delle politiche HR e la credibilità dell’azienda. La flessibilità lavorativa dovrebbe essere accessibile a tutti nel Paese e non diventare un privilegio di alcune zone.

In questo contesto, sono stati richiesti interventi urgenti, come l’attivazione di nuovi Hub nei capoluoghi scoperti, la riconversione di immobili inutilizzati e spazi di co-working temporanei. Inoltre, si chiede un incremento del lavoro agile per chi risiede a oltre 30 km dalla sede.

Le risorse e le tecnologie esistono; ciò che serve è una volontà politica aziendale mirata all’equità. Senza interventi, il divario tra le aree del Paese continuerà ad aumentare, vanificando ogni sforzo verso un’organizzazione moderna e inclusiva.