Nella seconda casa, mare o montagna, ci si va qualche giorno prima delle ferie e ci si resta un po’ anche dopo. Tanto c’è lo smart working. È quanto hanno pensato molti italiani, visto il boom di traffico dati mobili e di nuove attivazioni di offerte per navigare, appunto, in mobilità dalle seconde case o da altri alloggi in cui si trascorrono le vacanze.

Un’analisi di Switcho, che ha una app per risparmiare sulle tariffe, evidenzia la crescita degli operatori mobili virtuali per numero di SIM attive e un aumento del 20% di attivazioni di sim solo dati. Parliamo, insomma, delle sim che inseriamo in un modem Wi-Fi per navigare in una seconda casa, dove può non convenire – per brevi permanenze – attivare una rete internet fissa. I dati trovano conferma nelle stime di Agcom (Autorità garante comunicazioni), che nell’osservatorio trimestrale pubblicato a luglio 2021 segnala un continuo aumento del traffico e delle sim dati mobili.



Effetto pandemia

Un altro studio Agcom – il monitoraggio del traffico – uscito a luglio 2021 indica inoltre che il traffico dati su rete mobile ha subito una impennata con il Covid-19: non solo l’anno scorso, durante il lockdown, bensì anche in questo inizio d’estate. Al contrario il traffico dati su rete fissa, cresciuto molto durante il lockdown, è in picchiata nelle ultime settimane.

“La seconda stagione estiva da quando è iniziata l’emergenza pandemica ha avuto come effetto evidente il consolidamento del fenomeno del lavoro da remoto, con molti italiani che hanno scelto di spostare il proprio “home office” nelle seconde case o in luoghi di villeggiatura all’arrivo dei primi caldi – spiega in una nota Switcho -. Un trend che ha provocato anche un meno visibile effetto secondario: il significativo aumento del fabbisogno di dati Internet da parte degli italiani”.



La app di Switcho tra i mesi di giugno e luglio 2021 ha avuto un aumento del 160% (rispetto al bimestre precedente) delle richieste di utenti interessati a cambiare operatore mobile. Il cambio è motivato dalla ricerca di un’offerta con più GB e a prezzi più bassi.



“È un’estate di grande fermento per il mercato mobile e dati. Nonostante tutto, è aumentata la mobilità delle persone e gli utenti sono alla ricerca di piani più “ricchi” dal punto di vista dei dati Internet: è questo il primo driver di cambiamento” spiega Redi Vyshka, COO e co-founder di Switcho. Che aggiunge: “Sui nostri utenti, osserviamo che la “migrazione” avviene quasi sempre da operatori tradizionali a operatori di nuova generazione: 9 utenti su 10 scelgono di passare online verso gli operatori digitali, dove trovano, oltre a offerte per sfruttare fino a 40 giga al mese, un risparmio che può arrivare fino a 10 euro al mese. Solo Iliad e Fastweb, insieme, rappresentano circa il 70% degli switch (“cambi operatore”)”.

I dati trimestrali Agcom confermano che Tim, Wind 3 e Vodafone stanno perdendo utenti a vantaggio di Iliad e degli operatori virtuali come Poste Mobile.

Switcho riporta anche una crescita degli utenti con tariffe “solo Internet”. “Si tratta di coloro che, spostandosi per i mesi estivi in una location di villeggiatura, cercano offerte Internet altamente performanti ma di breve periodo per continuare a lavorare: è il caso d’uso tipico di chi attiva una seconda SIM per usare lo smartphone come hotspot e continuare a lavorare dal computer”, spiega Vyshka. Uno studio di luglio 2021 di SosTariffe conferma l’aumentata popolarità delle tariffe mobili per navigare. Ma anche il calo di prezzi, grazie appunto a Iliad e ai virtuali.

Via dalla rete fissa

SosTariffe indica tre modalità per navigare in vacanza: le prime due sono tariffe solo dati. Nel primo caso il router Wi-Fi non è incluso e costa circa 52,17 euro, da comprare a parte. Nel secondo il router è da pagare a rate, per un costo molto ridotto finale (circa 12 euro).

Le sim solo dati hanno in media 118 GB inclusi e un canone mensile di 13,53 euro a cui aggiungere un costo di attivazione di 6,25 euro. Le offerte con router incluso hanno un po’ meno GB, in media 90, un canone mensile di 13,49 euro a cui aggiungerne 7,50 di attivazione.

La terza soluzione è comprare un pacchetto all inclusive con SIM ricaricabile con minuti, sms e GB inclusi (in media sono 102 GB). Una volta acquistata la SIM possiamo usarla anche in questo caso con l’ausilio di un router Wi-Fi o di uno smartphone (utilizzabile anche come modem). In questo caso c’è un canone mensile di 12,43 euro, a cui aggiungere 6,31 euro di costo di attivazione. Il router WiFi, da acquistare a parte rivolgendosi a un rivenditore terzo, ha, invece, un costo medio di 55,65 euro. Una scelta pensata per chi vuole navigare soprattutto dal cellulare.