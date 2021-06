Nel campo delle smart tv, la concorrenza si è fatta ormai molto combattiva ed è difficile, visto il livello medio che offre il mercato, scegliere un televisore solo in base alle specifiche tecniche.

Nel caso del nuovo HiSense A7Gq da 55 pollici, il discorso di fa abbastanza semplice, perché le specifiche sono tutte di livello alto: è un televisore sottile e bello da vedere, lo schermo non è in alcun modo ingombrante nonostante le ampie dimensioni e da spento la sua presenza, per quanto inevitabilmente si faccia sentire soprattutto in ambienti non particolarmente ampi, non è fastidiosa. Lo schermo è Ultra Hd, con una risoluzione 3840×2160, 10+ (decoding) / HLG / Dolby Vision e la visione è davvero eccellente: bordi sottilissimi, colori brillanti, nero molto intenso, immagini sempre alla massima risoluzione.

Si basa sulla tecnologia Qled, cioè pannelli Lcd retro-illuminati con Led o Mini-Led, contraddistinti dal fatto che tra lo strato Lcd e la retroilluminazione c’è un filtro aggiuntivo con “nano particelle di punti quantici”, in grado di reagire a impulsi elettrici e capaci di filtrare la luce producendo colori più brillanti, saturi: al di là dei tecnicismi, il risultato è decisamente interessante, la luminosità ne guadagna e le immagini sono davvero brillanti.

Come si vede la smart tv HiSense A7Gq

Il televisore si vede bene da ogni angolazione, persino le più estreme. Il sistema operativo si chiama Vidaa, l’uso è semplificato da un telecomando dotato di pulsanti di accesso diretto a servizi come Netflix, Prime, Rakuten, YouTube e dall’integrazione degli assistenti vocali Alexa e Google Home, per gestire il televisore senza dover usare i tasti. Funziona? Sì, ed è decisamente comodo. Ci sono 3 ingressi Hdmi e due Usb per poter collegare sufficienti device esterni, ricevitore satellitare, console per videogiochi, set top box, hard disk e quant’altro. La dotazione di porte, in generale, è più che sufficiente per collegare il televisore al mondo esterno, ma per chi non vuole o non può raggiungere la rete con la presa Ethernet c’è anche il wi-fi per permettere al televisore di essere completamente smart.

Per un uso tradizionale, cioè limitato al solo digitale terrestre, il device fa tutto da solo, il sintonizzatore fa il suo dovere, i canali sono in ordine e in pochi istanti tutto funziona, con l’Epg che aiuta a orientarsi nel gran mare dell’offerta televisiva. Altrettanto semplice collegare una parabola e godere della programmazione satellitare o aggiungere un ricevitore Sky. Ma il bello inizia quando, una volta raggiunta la rete di casa, si scaricano le app dallo store di HiSense, che ha un’offerta abbastanza ampia di applicazioni per vedere programmazioni diverse, italiane e internazionali: quelle principali sono precaricate nel sistema, ma quelle che possono essere aggiunte sono molte. Il software funziona molto bene, la risposta ai comandi è assai veloce, non ci sono problemi nel passare da un’app all’altra e le immagini sono fluide e di ottimo livello.

Qualche dubbio sulla resa audio

Il menu per personalizzare il televisore è di facilissimo utilizzo, le opzioni sono tante e in poco tempo la tv è pronta e configurata, con molte opzioni che sono automatiche e non necessitano di ulteriori interventi nel corso del tempo. L’audio forse non è esattamente come dovrebbe essere per un televisore di questo livello, ma considerando comunque la presenza di Dolby Atmos non si può certo essere insoddisfatti, anche se non si collega l’apparecchio a un impianto stereo o a una soundbar.

In definitiva, si tratta di un gran bel televisore, che costa 799 euro e ha dunque un rapporto fra prezzo e qualità che lo rende particolarmente interessante: è un prodotto che può dare soddisfazione a chi vuole uno schermo per i videogiochi come a chi guarda film in continuazione e ha bisogno di un device pronto allo switch-off.