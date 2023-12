Smart TV Box Android 11 4G 64GB 32G 4K Wifi BT Media player H96MAX TVBOX Android10 Set top box 2 gb16gb

1, Rockchip RK3318 Quad-Core 64bit Cortex-A53;

2, GPU: Penta-Core Mali-450;

3, sistema operativo Android 11;

4, supporto H.265, 4K 60pfs, HD 2.0, USB3.0;

5, ci sono tre opzioni per H96 MAX Box:

A: 2GB + 16GB + 2.4G e 5.8GHz Dual Wifi + BT4.0

B: 4GB + 32GB + 2.4G e 5.8GHz Dual Wifi + BT4.0

C: 4GB + 64GB + 2.4G e 5.8GHz Dual Wifi + BT4.0

Attenzione:, sull’ordine spedito daMagazzino ue:

La spedizione STANDARD del magazzino CAINIAO è una spedizione veloce, meglio scegliere daSpagna o belgio, Circa 3-5 giorni di spedizione locale, altro paese 7-10 giorni!

Attenzione:, sull’ordine spedito daMagazzino spagna:

Indirizzo nave in spagna, ilPrimi due numeriIl tuo codice zip deve abbinare i numeri:

01/02/03/04/05/06/08/09/10/11/12/13/14/15 /16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/36/37/39/40/41/42/43/44/45/46/4748/49/50 Se il tuo codice postale non è in questa gamma, non effettuare l’ordine.

Il codice postale del portogallo inizia al numero 9, non può essere spedito!!! Il codice postale francese inizia al numero 97, non può essere spedito!!!

Se il tuo codice postale è in questa gamma, non effettuare l’ordine.

Altro paese se area remota o indirizzo nessun servizio, ti contattiamo dopo l’ordine.