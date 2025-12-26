Smart Socket WiFi, Timer, Alexa, 16A

10.3 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €9.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

SURFOU Smart WiFi Socket, Italian L Type Smart Socket with Timer, Compatible with Alexa and Google Home, Home Automation Timing Function with Consumption Meter, Smart Life/Tuya App, 16A

Scopri il Potere della Tecnologia con SURFOU

In SURFOU, crediamo che la tua casa debba essere intelligente, sicura e semplice. I nostri prodotti sono progettati per offrirti sicurezza e controllo nella vita di tutti i giorni. Dalla connessione smart e intuitiva alla facilità d’uso, i nostri dispositivi sono realizzati per durare nel tempo e garantire un’esperienza utente unica.

La Presa Smart WiFi: il Tuo Alleato per la Casa Intelligente

La nostra presa smart WiFi è compatibile con Alexa e Google Home, permettendoti di controllare i tuoi dispositivi con comandi vocali. Inoltre, grazie all’app Smart Life o Tuya, puoi controllare i tuoi elettrodomestici da remoto, sia che tu sia a casa o fuori. La presa smart è anche dotata di una funzione di timer, che ti consente di impostare orari precisi per accendere o spegnere i tuoi dispositivi, riducendo così i consumi energetici e i costi.

Vantaggi Pratici:

  • Controllo remoto dei dispositivi attraverso l’app
  • Compatibilità con Alexa e Google Home per comandi vocali
  • Funzione di timer per ridurre i consumi energetici
  • Misurazione del consumo energetico per una gestione ottimale
  • Sicurezza e affidabilità garantite da una progettazione di alta qualità

Caratteristiche Tecniche:

  • Dimensioni: 6 x 6 x 8,5 cm
  • Peso: 58 g
  • Data di disponibilità: 28 novembre 2022
  • Produttore: SURFOU
  • Numero di modello: BSD60

Scegli la Tecnologia che Fa per Te

Non aspettare ancora! Scegli la presa smart WiFi di SURFOU e scopri come la tecnologia possa semplificare la tua vita quotidiana. Con la sua facilità d’uso, la sua compatibilità con i principali assistenti vocali e la sua funzione di timer, questa presa smart è l’alleato perfetto per la tua casa intelligente. Acquista ora e scopri i vantaggi di una vita più connessa e più semplice!

