Smart Socket WiFi, Timer, Alexa, 16A

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €9.99
⭐ Valutazione: 4 / 5
SURFOU Smart WiFi Socket, Italian L Type Smart Socket with Timer, Compatible with Alexa and Google Home, Home Automation Timing Function with Consumption Meter, Smart Life/Tuya App, 16A
Scopri il Potere della Tecnologia con SURFOU
In SURFOU, crediamo che la tua casa debba essere intelligente, sicura e semplice. I nostri prodotti sono progettati per offrirti sicurezza e controllo nella vita di tutti i giorni. Dalla connessione smart e intuitiva alla facilità d’uso, i nostri dispositivi sono realizzati per durare nel tempo e garantire un’esperienza utente unica.
La Presa Smart WiFi: il Tuo Alleato per la Casa Intelligente
La nostra presa smart WiFi è compatibile con Alexa e Google Home, permettendoti di controllare i tuoi dispositivi con comandi vocali. Inoltre, grazie all’app Smart Life o Tuya, puoi controllare i tuoi elettrodomestici da remoto, sia che tu sia a casa o fuori. La presa smart è anche dotata di una funzione di timer, che ti consente di impostare orari precisi per accendere o spegnere i tuoi dispositivi, riducendo così i consumi energetici e i costi.
Vantaggi Pratici:
- Controllo remoto dei dispositivi attraverso l’app
- Compatibilità con Alexa e Google Home per comandi vocali
- Funzione di timer per ridurre i consumi energetici
- Misurazione del consumo energetico per una gestione ottimale
- Sicurezza e affidabilità garantite da una progettazione di alta qualità
Caratteristiche Tecniche:
- Dimensioni: 6 x 6 x 8,5 cm
- Peso: 58 g
- Data di disponibilità: 28 novembre 2022
- Produttore: SURFOU
- Numero di modello: BSD60
Scegli la Tecnologia che Fa per Te
Non aspettare ancora! Scegli la presa smart WiFi di SURFOU e scopri come la tecnologia possa semplificare la tua vita quotidiana. Con la sua facilità d’uso, la sua compatibilità con i principali assistenti vocali e la sua funzione di timer, questa presa smart è l’alleato perfetto per la tua casa intelligente. Acquista ora e scopri i vantaggi di una vita più connessa e più semplice!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €9.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 SURFOU Smart WiFi Socket, Italian L Type…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €89.95 ⭐ Valutazione: / 5 HOMCOM Projector Screen 100 Inches 4:3 Size Adjustable…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €199.00 - €201.50 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Foppapedretti Circle I-Size Car Seat,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €22.67 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Men's Stretch Jeans with Sporty Fit…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.50 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Men's Stretch Jeans with Sporty Fit…