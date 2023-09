Smart Deco Home Completo letto lenzuola 100% puro cotone percalle matrimoniale due piazze con federe 3 volani made in italy ROSA CIPRIA

Completo letto stampa fantasia 100% percalle di puro cotone

Completo letto stampa fantasia 100% percalle di puro cotone

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

COMPOSTO DA:



2 Federe a 3 volani .

Lenzuolo sopra piano .

Lenzuolo sotto con angoli.



COMPOSIZIONE:



DIMENSIONI:



2 Federe a 3 volani 50 X 80 CM.

Lenzuolo sopra piano 240 X 300 CM.

CURA DEL PRODOTTO:



Lavabile in lavatrice a 40 gradi.

Stirare ad una temperatura massima di 150 gradi.

Non utilizzare candeggina o cloro.

Non lavare a secco.

Asciugabile con asciugatrice, programma: Delicato.

100% MADE IN ITALY.OTTIMA QUALITA’! Cotone battuto e resistente, colori vivi ed intensi, attente rifiniture , grazie alla manifattura tutta italiana.FEDERE CON 3 VOLANI, che renderanno il tuo letto ancor piu’ prezioso, unico ed elegante.IL SET INCLUDE: 2 Federe 3 VOLANI 50 X 80 CM –Lenzuolo sopra piano 240 X 300 CM – Lenzuolo sotto con angoli 180 X 200 X 30 CM.

97,90 €