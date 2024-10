Smart Capital investe 4 milioni in L’Orto di Jack con un club deal

Smart Capital, holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti di Private Equity e Private Investments in Public Equity, ha investito in L’Orto di Jack ODJ, una PMI innovativa nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Questo investimento è avvenuto tramite strumenti finanziari partecipativi convertibili per un totale di 4 milioni di euro, con l’obiettivo di supportare ODJ nell’attuazione di un ambizioso piano di crescita, sia organica che attraverso acquisizioni selezionate, per diventare il leader di mercato in Italia nel proprio segmento.

All’interno dell’accordo, Smart4Orto, una società controllata da Smart Capital, ha sottoscritto i suddetti strumenti, partecipando insieme a importanti famiglie italiane ed estere. L’accordo include diritti di governance per Smart4Orto, che permettono l’ingresso di Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital, nel Consiglio di amministrazione de L’Orto di Jack.

Andrea Costantini e Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, hanno espresso soddisfazione per l’investimento, sottolineando le caratteristiche uniche ed eccellenti dell’azienda, grazie anche a un management team di alta qualità. L’innovazione tecnologica di ODJ, che include una piattaforma proprietaria per l’ortofrutta e soluzioni avanzate per la gestione dei dati e l’automazione, rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato tradizionale e frammentato, in cui ODJ si propone come aggregatore.

Smart Capital ha un approccio di gestione attivo, focalizzato su piccole e medie imprese quotate e su quelle in fase di pre-IPO o potenzialmente interessate a una futura quotazione. L’azienda ha in programma di quotarsi su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale EGM PRO entro la fine dell’anno.

In sintesi, l’investimento di Smart Capital in L’Orto di Jack ODJ è un passo significativo verso il rafforzamento della posizione di mercato dell’azienda, consentendole di accelerare il processo di crescita e di consolidarsi come un attore principale nel settore ortofrutticolo italiano.