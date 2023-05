SMARDY HWF100 Prefiltro Acqua Filtro 1″ Lavabile per Pompe da Giardino

smardy HWF 100 Prefiltro filettatura interna in ottone con un diametro di 1”

Questo filtro pre-pompa robusto e resistente proteggerà la vostra pompa dell‘acqua, la vostra pompa da giardino e la pompa per l‘acqua potabile dallo sporco. Il prefiltro smardy HWF 100 si adatta e può essere utilizzato con tutte le più comuni pompe in commercio che non hanno nessun prefiltro integrato

Il filtro finitore lavabile si può sostituire con facilità e potrà, all’occorrenza, essere sostituito con del materiale alternativo.

HWF 100 Prefiltro

Prefiltro universale adatto per l‘acqua del rubinetto, l‘acqua delle fontane, l‘acqua di scarico, per i serbatoi dell‘acqua e per le pompe

Rimuove i sedimenti (ruggine, sabbia, fango ed altre particelle)

Eccezionale capacità di filtrazione con una limitata perdita di pressione

Compatto, stabile e con una struttura salvaspazio

Nessun deposito di sporco nelle tubazioni

Flusso dell‘acqua fino a 5000 l/h

Inserto filtro lavabile

Filettatura interna in ottone di 1“

Con dispositivo di sfiato

In plastica resistente

Adatto per l‘acqua del rubinetto e per quella per uso industriale

Compreso di filtro, supporto alla parete e di chiave per l‘involucro

Facile manutenzione e costruzione stabile

Il prefiltro è fatto in plastica resistente agli urti ed è dotato di una cartuccia filtrante lavabile per rimuovere la sabbia ed i sedimenti.Nessun accumulo di sporco nei tubi e rapida pulizia/sostituzione del filtro.Con cartuccia del filtro lavabile, supporto da parete, cartuccia filtro, dispositivo di ventilazione incluso, pressione nominale (max.) 10 bar, pressione di lavoro (max.) 5 bar, temperatura dell acqua 55 °C, flusso dell acqua 5000 l/h, connessioni ingresso: 1 filettatura interna ed in uscita: 1″ filettatura interna.Opzionale: potrete trovare altri prefiltri High-End ed altri sistemi di filtraggio dell acqua potabile nel nostro NEGOZIO di vendita online.