Samantha De Grenet e Antonella Elia ieri sera al Grande Fratello Vip hanno avuto un acceso scontro in seguito alle frecciatine che si sono lanciate reciprocamente nel corso delle scorse puntate.

Se la De Grenet ha cercato di mantenere la calma, la Elia è partita in quarta iniziando a provocare la sua rivale prima ironizzando sulla sua carriera televisiva (“sei la regina del gorgonzola, il massimo della tua carriera è aver fatto la regina del gorgonzola per due anni”, alludendo ad un vecchio spot pubblicitario), poi criticando il suo modo di essere (“sei un’arrogante ed una presuntuosa, sei una borgatara ripulita male, una bulletta di periferia”) ed infine cadendo nel bodyshaming (“stai cedendo al peso dell’età, sei un po’ ingrassata ultimamente, dovresti fare un po’ di palestra”), concludendo con un (“ti strapperei quei capelli orrendi ricciolo per ricciolo”).

Samantha De Grenet e Antonella Elia, lo scontro in diretta TV

Antonella Elia è una provocatrice nata, ma quando ha offeso Samantha De Grenet sul fisico non è piaciuta neanche a me. Non a caso, al termine della puntata, la De Grenet alias la Regina del Gorgonzola, è scoppiata a piangere e si è sfogata con Stefania Orlando.

“Prima di parlare della fisicità di una persona dovresti fare due domande. Se avessi rivelato quella cosa… Fra donne è brutto, è dalla prima puntata che ce l’ho contro, non so perché”.

“Quella cosa” a cui si riferisce Samantha De Grenet è ovviamente il tumore che ha scoperto di avere nel 2018 e con cui ha combattuto in gran segreto, fino al ritorno in tv da Silvia Toffanin a febbraio del 2020.

“A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa. […] Io ho pensato a mio figlio a casa, non litigo con Antonella Elia se so che mio figlio è a casa che guarda”.

Immediata la solidarietà della Orlando.

“Ci siamo rimasti male tutti in camera, anche Maria Teresa mi ha detto ‘A me piace molto Antonella, ma questa volta no‘. Quella frase non è piaciuta a nessuno, se la poteva risparmiare. Un’offesa gratuita che non c’entra niente”.

Samantha De Grenet, il tumore al seno nel 2018

L’argomento è stato tirato in ballo dalla stessa De Grenet pochi giorni prima di Capodanno, raccontando la storia a Dayane, Rosalinda, Sonia e Maria Teresa.

“Mi hanno tolto il tumore togliendomi una porzione di seno, ho dovuto fare intervenire un chirurgo estetico per farle tutte e due. Togli da uno e togli dall’altro… la parte psicologica viene sottovalutata dopo. Io ho fatto quasi due mesi di radioterapia tutti i giorni, per fortuna non ho dovuto fare la chemio. Psicologicamente fai un po’ fatica ad uscirne, per mesi non mi sono guardata allo specchio”.

