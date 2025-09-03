28.4 C
Smantellata Streameast, la pirateria sportiva in Egitto

Smantellata Streameast, la pirateria sportiva in Egitto

Streameast, una delle piattaforme di streaming illegale di eventi sportivi più conosciute a livello mondiale, è stata chiusa dopo un’accurata indagine durata un anno condotta dall’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) in collaborazione con le autorità egiziane.

La rete gestiva circa 80 domini non autorizzati e nell’ultimo anno aveva registrato ben 1,6 miliardi di visite, offrendo gratuitamente eventi sportivi tra cui campionati nazionali di calcio come Serie A, Bundesliga e Premier League, e competizioni internazionali come Champions League, NFL, NBA, MLB, boxe, Formula 1 e MMA. Ogni mese, il sito registrava un traffico medio di oltre 136 milioni di accessi, principalmente dagli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania e Filippine.

Il 24 agosto, nel corso di un’operazione, due uomini sono stati arrestati in Egitto con l’accusa di violazione del diritto d’autore. Durante il blitz, le autorità hanno sequestrato computer, smartphone, contanti e carte di credito, riuscendo anche a rintracciare collegamenti con una società di comodo negli Emirati Arabi Uniti, utilizzata per il riciclaggio di oltre 6 milioni di dollari provenienti da ricavi pubblicitari.

Charles Rivkin, presidente di ACE e amministratore delegato della Motion Picture Association, ha dichiarato che si tratta di una “vittoria epocale nella lotta alla pirateria digitale”. Anche Ed McCarthy, direttore operativo di DAZN, un partner della coalizione, ha sottolineato che Streameast “stava sottraendo valore allo sport a tutti i livelli e mettendo a rischio i fan di tutto il mondo”.

