La direttiva dell’Unione Europea sui veicoli fuori uso è una delle più importanti ai fini dell’impatto ambientale perché ogni anno i veicoli a motore che hanno raggiunto la fine della loro vita utile creano tra gli 8 e i 9 milioni di tonnellate di rifiuti nel Vecchio Continente.

Così gli esperti di SaveOnEnergy.com/uk hanno misurato il tonnellaggio totale di veicoli riutilizzati e recuperati per calcolare – in percentuale – la produzione totale di rifiuti. Si scopre così che il paese europeo che sta facendo di più per ridurre lo smaltimento dei veicoli fuori uso è la Germania, che ha superato il tasso di recupero e riutilizzo fissato dall’Ue in media del 7,75%. Al secondo posto c’è l’Austria, che ha passato il tasso di recupero e riutilizzo dell’Ue del 4,79%. E al terzo posto c’è l’Islanda con un più 4,28%. Male Malta, che è sotto la media del -17,60% e male anche l’Italia con un -6,99%.

SaveOnEnergy.com/uk ha ottenuto per la prima volta le statistiche Eurostat sulle operazioni di gestione dei rifiuti dei veicoli fuori uso (Elv) di ciascun paese dell’Ue. Utilizzando questi dati, è stato raccolto il tonnellaggio totale dei rifiuti prodotti insieme al tonnellaggio totale riutilizzato e recuperato. Poi per calcolare il tonnellaggio totale riutilizzato e recuperato come percentuale dei rifiuti totali, SaveOnEnergy.com/uk ha diviso la somma del totale riutilizzato e il totale recuperato per il totale dei rifiuti e moltiplicato per 100.