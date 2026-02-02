10.8 C
Smaltimento illecito cani Pavia, indagini in corso

Una triste scoperta ha scosso la campagna di Albonese, in provincia di Pavia. Nel canale irriguo lungo via Cascina dei Frati sono state rinvenute circa quaranta carcasse di animali domestici, principalmente cani e alcuni gatti.

La macabra scoperta è stata fatta da alcuni operai durante lavori di manutenzione del fosso costeggiante la ferrovia Mortara-Novara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, i vigili del fuoco volontari di Mortara e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute. La Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta, con l’ipotesi principale di smaltimento illecito riconducibile a società incaricate della cremazione degli animali.

Le carcasse sono state trasferite all’Istituto zooprofilattico di Pavia per gli accertamenti sanitari e investigativi. Dai primi controlli emerge che alcuni animali erano ancora dotati di microchip, elemento che potrebbe aiutare a risalire ai proprietari, molti residenti nel Milanese, e a ricostruire le circostanze del loro smaltimento. Gli investigatori valutano possibili collegamenti con precedenti ritrovamenti sospetti nella stessa zona, casi che ora potrebbero assumere un significato differente.

