Il primo è stata una bambina di Napoli. Poi è arrivato il giorno anche per Giuseppe, un piccolo di cinque mesi operato a Milano. Entrambi sono stati curati con la terapia genica approvata contro l’Atrofia muscolare spinale, malattia genetica da cui sono affetti. La terapia, erogata dal Sistema Sanitario Nazionale, è in grado di correggere il difetto genetico alla base della malattia, una rara patologia neuromuscolare genetica che causa la progressiva morte dei motoneuroni, le cellule del sistema nervoso che permettono il movimento. In particolare Giuseppe è un paziente del Centro Clinico NEMO di Milano che, in collaborazione con l’ASST Ospedale Niguarda, ha gestito il trattamento. L’équipe del Centro NeMO lo ha preso in carico a settembre scorso, avviando un costante monitoraggio clinico delle sue condizioni neuromotorie e respiratorie.

La SMA colpisce circa 1 neonato ogni 10.000, è la più comune causa genetica di morte infantile e ad oggi non esiste una cura. Il progresso scientifico degli ultimi anni ha permesso di individuare, tuttavia, diverse opzioni terapeutiche. La più recente riguarda proprio l’accesso anticipato alla terapia genica con onasemnogene abeparvovec. Il farmaco è stato oggetto di una sperimentazione internazionale che ha visto in Italia il reclutamento di 9 bambini trattati e monitorati dall’agosto 2018 presso il Policlinico Gemelli/Centro Clinico NeMO Roma. Alla luce dei risultati scientifici, lo scorso 17 novembre, l’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha accolto la domanda sottomessa attraverso l’Associazione Famiglie SMA di inserimento del farmaco secondo i criteri stabiliti dalla Legge 648 del 23 dicembre 1996 che prevede, quando non vi è alternativa terapeutica valida, l’erogazione di medicinali innovativi a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale.

“Parlare di SMA oggi significa raccontare di un nuovo scenario che sta cambiando la storia naturale della patologia, nella misura in cui i nuovi trattamenti di cura stanno portando a modificare le aspettative di futuro dei bambini e ridefinendo gli approcci stessi di presa in carico” , afferma Valeria Sansone, direttore Clinico del Centro Clinico NeMO di Milano. “In questo senso, la terapia genica rappresenta un’ulteriore opportunità di trattamento che va a ad agire sulla correzione del difetto genico in un’unica somministrazione e che si aggiunge alle altre opzioni terapeutiche oggi in uso. È un grande traguardo della ricerca, consapevoli che i risultati del trattamento dovranno con cautela e responsabilità essere monitorati nel tempo”.

Per la SMA esistono tre opzioni terapeutiche, nessuna delle quali rappresenta ad oggi una risposta risolutiva per la cura della patologia, ma sono tutte promettenti sulla base delle evidenze scientifiche. In tutti i casi, inoltre, gli studi confermano che quanto più precocemente si interviene e, sulla base delle condizioni cliniche di partenza, tanto più efficace sarà il trattamento: ecco perché diventa fondamentale fare diagnosi di malattia in modo precoce e tempestivo.