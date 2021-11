Il medico che somministrerà la terapia genica c’è. Ora manca il farmaco. Paolo, il bambino della provincia di Bari affetto da Sma1, è a un punto cruciale: potrebbe ricevere lo Zolgensma, il medicinale più costoso al mondo – circa due milioni e centomila dollari – se arriverà in tempo. Il bimbo dovrebbe essere ricoverato il 20 novembre, ma è necessario un ultimo sforzo affinché la sua odissea possa concludersi. Il farmaco, per l’appunto.

“Dalla Asl non si hanno ancora notizie sull’autorizzazione all’acquisto del farmaco”, fa sapere il presidente della commissione Bilancio della Regione Puglia, Fabiano Amati. Il quale ricostruisce la storia: “In questi mesi abbiamo visto di tutto: all’inizio l’impedimento della delibera Aifa, poi l’impossibilità di autorizzare il viaggio all’estero e infine l’ennesimo ostacolo legato alla mancanza di una prescrizione da parte di uno specialista italiano”. In effetti è andata così.

Quella di Paolo è stata una corsa contro il tempo, perché era fuori dai limiti d’età imposti dall’Agenzia italiana del farmaco – la somministazione della terapia genica è possibile per bambini fino a sei mesi di vita, anche se poi in un secondo momento la platea è stata allargata a bimbi di peso fino a 13,5 chilogrammi – e aveva anche perso l’occasione di andare a Boston, dato che negli Stati Uniti lo Zolgensma si somministra entro i due anni di vita. Paolo li aveva compiuti a inizi ottobre, e i genitori avevano visto la speranza sfumare.

Poi però un parere dell’Aifa aveva cambiato le carte in tavola: dopo l’appello del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che metteva a disposizione il farmaco alle due famiglie pugliesi (quella di Paolo e quella di un altro bimbo, Marco), l’Agenzia aveva precisato che, come evidenziato anche da Ema (l’agenzia europea per i medicinali), non c’erano specifiche limitazioni per l’accesso alla terapia per bambini che hanno supporto ventilatorio o che hanno perso totalmente la capacità di deglutire (come nel caso di Paolo), ma che però bisognava valutare bene i singoli casi. E la valutazione non poteva che farla uno specialista.

Ora è stato trovato, lo comunica la stessa famiglia tramite la pagina Facebook “Aiutiamo il piccolo Paolo”: “Un medico specialista italiano e la sua équipe sono pronti a somministrare il farmaco Zolgensma al nostro piccolo supereroe – scrivono – Siamo felicissimi, il momento tanto attesto sta arrivando”. La palla quindi passa nelle mani della Regione, che dovrebbe farsi carico dell’acquisto del farmaco.

Ed è a questo punto che si inserisce l’appello di Amati: “Ora che c’è la prescrizione dello specialista, la richiesta di acquisto del farmaco alla Asl competente e finanche la data di ricovero di Paolo, cosa si aspetta ad autorizzare la somministrazione?”. Il presidente della commissione Bilancio ricorda che nel caso di un altro bimbo, Federico di Taranto, “la Asl di riferimento autorizzò l’acquisto del farmaco nel giro di poche ore”. E quindi la sua è una conclusione amara, nella speranza che si possano velocizzare i tempi: “È veramente spiacevole dover tallonare in questo modo la burocrazia sanitaria per fare ciò che in realtà avremmo dovuto fare già da mesi”.