SMA, online la mappa aggiornata per il screening neonatale

È stata lanciata una nuova mappa interattiva per monitorare in tempo reale lo screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) in Italia, sviluppata da OMaR – Osservatorio Malattie Rare e disponibile su osservatorioscreening.it. La mappa aggiorna i dati forniti all’inizio dell’anno, quando solo 13 Regioni avevano avviato lo screening. Attualmente, il protocollo è attivo in 15 Regioni.

Questo strumento dinamico seguirà ogni nuova attivazione fino a raggiungere una copertura nazionale totale. OMaR è impegnata da anni a promuovere l’ampliamento del pannello nazionale di screening neonatale attraverso attività editoriali e campagne informative.

La mappa è progettata per fornire a genitori, operatori sanitari e istituzioni informazioni aggiornate sullo stato dello screening per la SMA, una malattia genetica rara altamente invalidante la cui diagnosi precoce è fondamentale per il trattamento. La SMA colpisce i motoneuroni e può causare gravi danni respiratori e motori, principalmente in neonati, bambini e giovani adulti.

L’inserimento della SMA nel pannello nazionale dello Screening Neonatale Esteso (SNE) appare sempre più vicino, grazie alla bozza del nuovo DPCM che prevede l’estensione a nove nuove patologie. Questo processo dovrà ottenere la validazione economica dal Ministero dell’Economia e passare al vaglio delle istituzioni.

La mappa è uno strumento per il cambiamento, favorendo l’accesso a informazioni chiare e immediatamente comprensibili, accelerando i processi decisionali. È necessario garantire diagnosi premature uniformi in tutte le Regioni. Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttrice di OMaR, sottolinea l’importanza della mappa come indicatore per migliorare il diritto alla salute dei neonati.