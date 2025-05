Slovenia: Scopri le Boutique e i Tesori Nascosti

La Slovenia, da 34 anni indipendente e da 21 membro dell’Unione Europea, continua a affermarsi nel panorama turistico grazie alla sua offerta culturale, gastronomica e ricettiva. Con otto ristoranti premiati con la Green Star Michelin (il numero più alto pro capite in Europa) e dieci ristoranti stellati, il paese dimostra un forte impegno per la sostenibilità. La capitale, Ljubljana, offre 542 m² di verde pubblico per abitante e 12 ettari di area pedonale nel centro, supportata da una fiorente apicoltura che vanta 200.000 colonie di api. La Slovenia è famosa anche per i suoi 230 km di piste da sci e oltre 13.000 grotte.

Particolarmente nota è Bled, con la sua isola e il castello medievale, che è il più antico del paese. Nel castello si trova il Ristorante Blejski Grad, dove piatti tipici vengono reinterpretati in chiave moderna. Tra le destinazioni wellness, le Terme Čatež, rinnovate di recente, offrono una vasta gamma di servizi dedicati al benessere.

L’offerta turistica include esperienze uniche, come laboratori di cucina di mare e tour dell’olio d’oliva nella regione istriana. I visitatori possono partecipare a esperienze immersive, come il “Forest Bathing”, per connettersi con la natura, o gustare la cucina di ristoranti stellati nelle vicinanze di Nova Gorica e nella Valle del Vipava, dove tradizioni culinarie si fondono con ingredienti locali freschi. La Slovenia emerge così come una destinazione boutique in grado di soddisfare le esigenze di ogni visitatore.

