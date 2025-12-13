Slovacchia approva legge su whistleblower

Il Parlamento slovacco ha respinto il veto del presidente Peter Pellegrini e ha nuovamente approvato la legge sull’abolizione dell’attuale ufficio per la protezione degli informatori di attività antisociali, grazie ai voti dei deputati governativi. Prima del voto in aula, si è verificata una rissa tra deputati di maggioranza e opposizione.

La normativa vigente riguarda la protezione dei whistleblower, ovvero coloro che segnalano casi di corruzione o altri comportamenti illeciti, ad esempio sul proprio posto di lavoro. Secondo le nuove norme, l’attuale ufficio sarà sostituito da una nuova istituzione, la cui direzione sarà nominata dalla coalizione di governo.