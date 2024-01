Slittare a Vipiteno sulla pista Monte Cavallo

A Monte Cavallo si trova la pista da slittino più lunga d’Italia. Ed è aperta anche di notte!

In attesa delle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina d’Ampezzo del 2026, tutti noi possiamo divertirci con lo slittino a Monte Cavallo, in provincia di Vipiteno.

Trentino Alto Adige: il regno dello sport invernale

Se d’estate il Trentino Alto Adige è la regione perfetta per le camminate in montagna, d’inverno si trasforma nella meta ideale per le settimane bianche, tra borghi incantevoli, piste da sci e comprensori eccezionali, ottima cucina regionale e panorami maestosi.

Anche chi non ama lo sci o lo snowboard, qui può trovare da divertirsi, tra ciaspolate e discese in slittino. In questo ultimo caso, il posto migliore dove andare è Monte Cavallo. Qui si trova infatti una vera chicca: la pista da slittino più lunga d’Italia.

La pista da slittino di Monte Cavallo

Lunga ben di 10 km, la pista di Monte Cavallo si snoda attraverso il bosco ed è aperta tutti i giorni, dalle ore 8.30 fino alle 17.00.

Si tratta di una pista naturale, che viene preparata ogni notte e che è fornita di una comoda cabinovia per la risalita. Il punto di partenza, infatti, si trova a 1860 m di altitudine, ma il punto di arrivo si trova 900 m più a valle.

I biglietti d’accesso si possono acquistare sia presso la biglietteria della stazione della cabinovia situata al punto di arrivo, sia online sul sito dell’area sciistica di Monte Cavallo.

C’è anche un negozio dove poter noleggiare gli slittini senza alcuna prenotazione. Ricordatevi però che i minori hanno l’obbligo di indossare il casco, mentre gli adulti possono valutare l’idea di un’assicurazione contro gli infortuni.

Scivolare sullo slittino in notturna

Uno degli aspetti più interessanti della pista di Monte Cavallo è quello di essere accessibile anche in notturna: l’impianto è perfettamente illuminato e la pista viene chiusa tra le 17:00 alle ore 19:00 per i preparativi.

Dal 29 dicembre 2023 al 1 marzo 2024, la pista è accessibile fino a mezzanotte, ogni venerdì. Tuttavia, la cabinovia rimane in funzione solo fino alle 22.

Come sottolineano i gestori, la pista da slittino di Monte Cavallo è perfetta per grandi e piccini, ma è in caso di viaggi aziendali o di gruppo. E se viene un po’ di fame, nelle vicinanze ci sono malghe e rifugi dove trovare dell’ottimo cibo!

Come arrivare a Monte Cavallo

L’impianto di Monte Cavallo si trova a breve distanza da Vipiteno.

La città è raggiungibile facilmente in auto. Basta fare il pieno e seguire l’autostrada del Brennero, prendendo l’uscita “Vipiteno”. In alternativa, esistono servizi pullman dalle principali città italiane.

Chi invece preferisce viaggiare in treno può sfruttare la linea ferroviaria Bologna-Brennero. Treni Frecciargento e Frecciabianca permettono di raggiungere il Brennero o Bolzano, mentre i treni regionali collegano la stazione di Vipiteno.