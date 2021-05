Novità per il concerto de Il Volo in omaggio a Ennio Morricone del 5 giugno all’Arena di Verona: cambia il coprifuoco.

Buone notizie per gli spettatori che prenderanno parte al concerto-tributo de Il Volo per Ennio Morricone all’Arena di Verona il 5 giugno. Dopo una battaglia piuttosto lunga, gli organizzatori hanno ottenuto la deroga necessaria per far slittare il coprifuoco una tantum. Non ci sarà più l’obbligo di rientro alle 23, ma sarà possibile godere dell’evento senza alcun problema di orario, fino alla fine.

Concerto Il Volo per Ennio Morricone a Verona: il nuovo coprifuoco

Il grande tributo al compianto compositore romano godrà di due importanti deroghe sulle attuali norme anti-Covid. La prima riguarda il numero di spettatori. Alla manifestazione organizzata nella location storica dell’Arena di Verona potranno prendere parte non solo mille spettatori, come previsto dalle norme attualmente in vigore, ma ben seimila.

Ennio Morricone

La seconda e fondamentale deroga riguarda proprio il coprifuoco. Per l’evento del 5 giugno è stato infatti spostato dalle 23 alle 2 di notte. Una decisione fondamentale, dal momento che il concerto dovrebbe terminare solo attorno alla mezzanotte. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Commenta il sindaco Federico Sboarina: “Un’altra battaglia vinta per l’Arena e per tutto il settore degli spettacoli dal vivo. Dopo aver ottenuto la deroga ai mille spettatori, che nel nostro anfiteatro potranno essere semila, arriva anche il coprifuoco posticipato per chi ha il biglietto del concerto. Un’ottima notizia, un altro tassello che va ad aggiungersi al grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per rimettere in moto gli eventi e per riaccendere i riflettori del nostro gioiello, tempio della musica riconosciuto a livello internazionale“.

Concerto all’Arena di Verona per Morricone

La grande serata per Ennio Morricone rappresenterà anche il ritorno dal vivo per Il Volo, dopo la pandemia da Covid. I tre tenorini avranno l’occasione di rendere omaggio a uno dei compositori più importanti per la storia della nostra musica. Non mancheranno però alcune delle loro grandi hit, tra cui quelle presentate al Festival di Sanremo. Per chi non potrà assistere al concerto direttamente all’Arena, è prevista anche una diretta televisiva su Rai 1.