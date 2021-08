Corey Taylor, cantante degli Slipknot, ha ricordato con un post su Instagram il compianto batterist Joey Jordison e il bassista Paul Gray.

Il membro degli Slipknot, Corey Taylor, ha reso omaggio al suo defunto compagno di band Joey Jordison e a Paul Gray in una foto che funge da tuffo nel passato. L’immagine è stata pubblicata su Instagram. Sia i fan che gli amici sono rimasti sbalorditi per la morte di Jordison, che si è spento all’età di 46 anni, per cause ancora non rivelate ufficialmente.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/slipknot

Slipknot, Corey Taylor ricorda Joey Jordison

La morte di Joey Jordison arriva un decennio dopo la scomparsa del suo compagno di band e membro fondatore degli Slipknot, Paul Gray, deceduto per overdose di morfina e fentanyl all’età di 38 anni, nel 2010. Una settimana dopo la morte di Jordison, Taylor ha condiviso su Instagram una sua foto sgranata con Jordison e Gray, tutti in posa per una foto seduti insieme in un locale. Lo scatto:

Molti fan hanno lasciato messaggi di cordoglio ed affetto, sostenendo il dolore di Taylor che piangeva la perdita di due amici ed ex colleghi. “Paul & Joey, accidenti“, ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato: “Mi dispiace Corey, le mie condoglianze e amore. Sii forte“. Un altro seguace ha detto: “Erano entrambe persone fantastiche e hanno dato così tanto al mondo“.

La creazione della band nel 1995

La coppia ha fondato gli Slipknot nel 1995 insieme a Shawn Crahan, noto anche con il suo personaggio teatrale “Clown“: Taylor si è unito al gruppo nel 1997 come cantante principale per sostituire Anders Colsefini e diventare il sesto dei nove membri della band. La famiglia di Jordison ha dichiarato in una nota quanto segue: “Siamo addolorati nel condividere la notizia che Joey Jordison, prolifico batterista, musicista e artista è morto pacificamente nel sonno il 26 luglio 2021“. E ha aggiunto: “La morte di Joey ci ha lasciato con i cuori vuoti e sentimenti di dolore indescrivibile. Coloro che conoscevano Joey, capivano il suo ingegno, la sua personalità gentile, il cuore gigantesco e il suo amore per tutto ciò che riguarda la famiglia e la musica“.

La band ha affrontato ufficialmente la perdita, dopo aver oscurato i propri canali di social media, condividendo una dichiarazione che diceva: “I nostri cuori sono con la famiglia di Joey e i suoi cari in questo momento di tremenda perdita.” Un video tributo è stato anche pubblicato sull’account YouTube ufficiale della band.