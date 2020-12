Slipknot

Annunciata l’unica data italiana degli Slipknot. Dopo aver scalato le classifiche internazionali con il loro sesto album We Are Not Your Kind, la band statunitense tornerà in Italia il 27 luglio 2021 al Castello Scaligero di Villafranca Verona.

Biglietti in vendita dalle ore 11 del 23 dicembre.