slimpuro ZNAP Portafoglio Porta Carte di Credito – Protezione RFID – Giallo bottalato – Fino a 8 carte – Portafoglio Uomo Slim, Portacarte Uomo, Portacarte di Credito da Uomo

Descrizione prodotto

ZNAP Classic

Tabella di comparazione

Carbonio

Materiale

Carbonio

Nero

Colore

Nero

12

Capacità della carta

12

Saffiano

Design

Saffiano

Protezione RFID

Carbonio

Materiale

Carbonio

Nero

Colore

Nero

12

Capacità della carta

12

Saffiano

Design

Saffiano

Protezione RFID

Carbonio

Materiale

Plastica dura

Nero

Colore

Nero

12

Capacità della carta

–

Saffiano

Design

–

Protezione RFID

Carbonio

Materiale

Pelle

Nero

Colore

Marrone

12

Capacità della carta

Monete

Saffiano

Design

Pelle granulosa

Protezione RFID

ZNAP Airtag Tryo Airtag ZNAP RIFD Blocker Card Coin Pocket

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6.3 x 8.79 x 1.5 cm; 40.8 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 settembre 2020

Produttore ‏ : ‎ SLIMPURO

Garanzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti. Per le eccezioni e le condizioni, consulta i dettagli del reso.

ASIN ‏ : ‎ B08F2LWBVW

Numero modello articolo ‏ : ‎ ZNAP

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

Categoria ‏ : ‎ Unisex-Adulti

ROBUSTO E DUREVOLE – Il robusto telaio è realizzato in alluminio per uso aeronautico con garanzia anti rottura. Il porta carte credito è fabbricato con materiali che durano a lungo.

PROTEZIONE RFID – La custodia per le carte è realizzata in metallo e ciò garantisce di per sé un’adeguata protezione da più lati contro il furto dati. In più, è fornito con una scheda di protezione RFID per una garanzia anti frode su tutti i lati.

PROMESSA DI SODDISFAZIONE AL 100% – In caso di problemi con il portafoglio, contattaci immediatamente. Ti invieremo una sostituzione o un rimborso. Il nostro portafoglio in pelle ha vinto premi (German Design Award) e più vincitori di confronti (confronto org). Il porta carte di credito è piccolo, pratico e il portafoglio sottile perfetto.

Unisex