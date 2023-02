SLim Porta Carte di Credito Schermato Portafoglio Uomo Rfid Portatessere Anticlonazione Donna Portacarte Uomo (Senza Zip, Carbon Nero)

Dal marchio

SLim Vera Pelle Bicolore Zip

SLim Vera Pelle Bicolore Zip

SLim Vera Pelle Saffiano

SLim Vera Pelle Senza Zip

SLim Vera Pelle Multicolor

SLim Vera Pelle Senza Zip

Stampa SLim Simil-Pelle Zip

SLim Carbon Style

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 11 x 7 x 2 cm; 75 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 novembre 2019

Produttore ‏ : ‎ SLIM ITALIA

ASIN ‏ : ‎ B081SY76VS

Numero modello articolo ‏ : ‎ S1

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

✅ RFID PROTECTION – il portacarte SLim è il Tuo Portafogli Anti-clone, grazie al suo vano porta carte in alluminio impedisce l’accesso ai tuo dati personali rendendo impossibile ai malintenzionati di effettuare acquisti a tuo nome. Il suo sistema di protezione RFID/NFC blocca qualsiasi lettore a metri di distanza da scansioni indesiderate! Da oggi con SLim tutte le tue carte saranno al sicuro!

✅ LEGGERO E SOTTILE – di piccole dimensioni 10,5x7x1,7 cm ed un peso di soli 75 gr entra in qualsiasi tasca. Realizzato con materiali di alta qualità: alluminio e pelle garantisce resistenza all’usura. Il suo stile minimalista garantisce morbidezza e comfort al tatto.

✅ CAPIENTE E FUNZIONALE – il mini wallet si apre a libro ed è dotato di una resistente linguetta porta banconote in pelle, 2 tasche interne porta tessere e di una cassa in alluminio contenente fino a 6 carte, munita di meccanismo anticaduta trattiene le carte anche capovolgendo il portafoglio. La clip favorisce un’estrazione rapida e sicura delle schede, un sistema d’utilizzo intuitivo adatto anche ai mancini.

✅ IDEA REGALO- il Porta Carte di Credito SLim è anche un’ottima idea regalo, l’unico che vi arriverà in un’elegante SCATOLA in METALLO di colore nero. Il Marchio Italiano SLim crea accessori uomo donna di prima qualità con design innovativi sempre in evoluzione con materie prime scelte e grande attenzione ai dettagli; perfette idee regalo uomo, donna, ragazzo o ragazza dal packaging distinto e curato!