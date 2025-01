SLF: esce “We The Squad 2” con Geolier, Guè, Frezza e Tormento – La Nuova Era della Musica Italiana

La SLF è pronta a lanciare “We The Squad 2”, il secondo capitolo del loro progetto, in uscita il 24 gennaio per Warner Music Italy. Dopo il successo del primo album, certificato platino, il collettivo intende consolidare la propria posizione nella scena urban italiana, arricchendo il nuovo lavoro con quattro collaborazioni significative: Geolier, Guè, Frezza e Tormento. Il video pubblicato sui social della SQUAD mette in risalto il legame con Napoli, città che svolge un ruolo centrale sia nel passato che attualmente per l’intera scena musicale.

La SLF si distingue non solo come una crew di artisti, ma come un collettivo con un immaginario ben definito, unito da un forte legame che rappresenta un valore aggiunto alla loro musica. Sono diventati simbolo di Napoli, tanto da essere inclusi nel video di “Oh Mamma Mia” di Guè. In “We The Squad 2” si fondono influenze di street rap e trap, arricchite da una nota melodica unica che li ha resi apprezzati in tutta Italia. L’album è stato anticipato dai singoli “Sarò con te”, in collaborazione con Geolier, e “REAL OG”, che esprimono la voglia di riscatto.

La tracklist dell’album include vari brani, tra cui collaborazioni con Geolier, Guè e Tormento. Tra i membri della crew troviamo MV KILLA, YUNG SNAPP, LELE BLADE, VALE LAMBO e NIKO BEATZ, ognuno con una carriera già affermata, contribuendo così alla crescita e all’evoluzione del collettivo nel panorama musicale italiano.