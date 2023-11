Dal marchio

Sleephome progetta materassi per migliorare il tuo riposo: comfort elevato, qualità e sostegno a lungo termine per materassi premium a un costo di fabbrica.

Scopri i nostri materassi e inizia subito a dormire meglio: Sleephome è un acquisto sicuro, veloce e affidabile.

Rilassati, è Sleephome, la scelta intelligente di riposo!

Qualità 100% Made in Italy

I nostri materassi sono prodotti in Italia con le migliori materie prime: qualità artigianale, design unico, massima funzionalità.

Il buon riposo per tutti

Preferisci una dolce accoglienza oppure un supporto più compatto? Qualunque sia la tua scelta, Sleephome ha il materasso giusto per te!

Sostenibile e pratico

I materassi Sleephome arrivano a casa tua arrotolati sottovuoto per ridurre l’impatto ambientale. Una scelta pratica e sostenibile!

Scopri i materassi Sleephome

✅ EXTRA COMFORT – Accoglienza ottimale e comfort superiore: lo strato in Super Memory si modella alle forme del corpo ed evita la formazione dei punti di pressione per un riposo di qualità

✅ SFODERABILE, ANALLERGICO E ANTIBATTERICO – Rivestimento anallergenico con estratti di olio d’oliva: antibatterico, antiacaro e soffice al tocco; rimuovibile e lavabile a secco

✅ RIPOSO SICURO 100% MADE IN ITALY – Materasso certificato OEKO-TEX Standard 100 e Certi-Pur: tutti i materiali sono sicuri per l’uomo e per l’ambiente, i foam utilizzati sono testati e privi di sostanze nocive o allergiche. Materasso realizzato interamente in Italia da filiera garantita e certificata

✅ QUALITÀ GARANTITA – I nostri materassi sono sottoposti a un rigoroso controllo qualità per darti la sicurezza che ciò che arriva a casa tua sia realmente ciò che hai ordinato. Mediterraneo è spedito arrotolato sottovuoto, igienico, semplice da aprire ed eco-sostenibile, riduce le emissioni di CO2.

✅ DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 – I nostri materassi sono Dispositivi Medici di Classe 1 riconosciuti dal Ministero della Salute, ideali per la prevenzione e il trattamento di mal di schiena, dolori cervicali e lombari; richiedi la fattura al momento dell’acquisto per usufruire della detrazione fiscale del 19%