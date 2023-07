Sleepdown Piumino Super King set, viola

Descrizione Prodotto

Dormire “Il tempo di letto non dovrebbe mai essere noioso.”

Sleepdown Official sono i principali designer britannici e produttori di biancheria da letto, dai set di copripiumino di lusso facile da pulire, biancheria da letto per bambini a una vasta gamma di set di biancheria da letto singolo, matrimoniale, king e super king.

La nostra gamma di biancheria da letto beneficia anche di essere naturalmente traspirante e ipoallergenica.

Dai classici fiori estivi, a righe, geometria agli stili iconici e contemporanei, design moderno e ispirato alla moda, a quel semplice e sobrio, biancheria da tutti i giorni, Sleepdown ha una gamma da ispirare.

Racconta una storia e scatena l’immaginazione mentre infondi il magico mondo di Disney nella camera da letto del tuo bambino.

Dai personaggi ricchi di azione alla magica principessa, abbiamo una vasta gamma di biancheria da letto progettata per trasformare la cameretta del tuo bambino in un mondo fantastico fantastico.

Intrattenere ed esplorare il mondo ricco di personaggi di Warner Bros. Da Batman a Harry Potter abbiamo una collezione di biancheria da letto per stimolare l’immaginazione di ogni bambino.

Basta aggiungere il tocco finale con copriletto, coperte, copriletto, cuscini e tende abbinati, per uno strato extra di lusso.

Presto amplieremo la nostra gamma di prodotti da:

Abbigliamento alla moda (Denim Jeans, Leggings, Felpe con cappuccio, Pantaloncini, Maglioni, Leggings, Pigiami, Cappelli, Calze, Guanti, T-shirt, Scarpe e Yoga Gym Wear)

Tende oscuranti

Profumo per la casa (spray per ambienti, candele profumate e diffusori a canna)

Bellezza (bagno e corpo, cura dei capelli, cura della pelle e trucco)

Home Accessori (piante e vasi artificiali)

Biancheria da letto (trapunte, cuscini e coprimaterasso)

Mobili da giardino

giocattoli

Quindi continua a visitare il nostro Sleepdown Store per nuovi prodotti emozionanti.

Trasforma il tuo spazio di sonno con un bellissimo set copripiumino, ideale per rinfrescare e ravvivare la tua camera da letto, la camera dei bambini, la camera degli ospiti o anche la casa delle vacanze.

Il set copripiumino è anche il regalo perfetto per i tuoi amici e familiari, perché diciamolo, tutti amano la biancheria da letto Ideale per ogni occasione, tra cui compleanni, anniversari, San Valentino, festa della mamma, festa del papà, Pasqua e persino decorazioni natalizie. Un nuovo set di biancheria da letto è sempre un regalo di benvenuto e farà sempre sorridere.

Sleepdown – Set biancheria da letto e copripiumino

Gamma Essential Bedding

Essential – Set copripiumino Essential – Copripiumini Essential – federe per cusciniEssential – lenzuolo con angoli

La gamma di biancheria da letto più

Finest – Set copripiumino Finest – Copripiumino Finest – Federale Finest – Lenzuolo con angoli

Gamma di biancheria da letto di pura

Qualità pura – Set copripiumino di pura qualità | Copripiumino, federe di pura qualità – lenzuolo con angoli

Gamma di biancheria da letto

Spazzolato – Set copripiumino Spazzolato – Copripiumoni Spazzolato – Federe Spazzolato – Lenzuolo con angoli

Sleepdown – Biancheria da letto per bambini con licenza Disney & Wanrner Bros | Teddy Fleece + catene natalizie.

Gamma Teddy Fleece

Teddy Fleece – Set copripiumino in pile – Copripiumini in pile – federe in pile Teddy – Lenzuolo con angoli in pile – Copriletto in pile

Biancheria da letto di Natale

Slogan di Natale – Biancheria da lettoNatale Babbo Natale – Biancheria da lettoNatale Pupazzo di neve – Biancheria da lettoNatale Elfo Your Self – Biancheria da lettoNatale Unicorno – Biancheria da lettoNatale

Biancheria da letto per bambini con licenza

Disney Princess – | Biancheria da lettoDisney Classic – Biancheria da lettoDisney Mickey & Mini – Biancheria da lettoDisney Supereroi – Biancheria da lettoDisney Starwars – Biancheria da lettoDisney Toy Story – Biancheria da lettoDisney

Biancheria da letto per bambini con licenza

Harry Potter- BeddingAvengers – BeddingJustice League – BeddingBatman – Bedding Looney Tunes – BeddingFriends – BeddingWarner Bros getta

AMO LA TUA CAMERA

Realizzato in verde da Oeko-Tex

Ogni articolo con l’etichetta MADE IN GREEN presenta un ID prodotto unico e/o un codice QR che consente di tracciare la produzione dell’articolo. Ogni ID prodotto ti dà visibilità sulle varie fasi di produzione e sui paesi in cui sono stati fabbricati i tessuti.

Convalida e traccia il tuo set di biancheria da letto o copripiumino Con MADEINGREEN

L’Associazione Internazionale OEKO-TEX sta per –

“Fiducia nel tessile”

Un requisito fondamentale per tutti i tessuti con l’etichetta MADE IN GREEN è che siano sicuri in termini di ecologia umana. Per garantire questo, ogni articolo deve superare test di laboratorio completi per le sostanze nocive.

L’utilizzo delle migliori tecnologie di elaborazione disponibili che proteggono l’ambiente e garantiscono una gestione efficiente delle risorse sono richieste chiave per l’assegnazione del marchio MADE IN GREEN Gli impianti di produzione sono ampiamente valutati e valutati da OEKO-TEX se soddisfano questi criteri.

Realizzato con materiali testati per sostanze nocive Realizzato in luoghi di lavoro sicuri e socialmente responsabili Set di biancheria da letto e copripiumino progettato nel Regno Unito

Caratteristiche: Set biancheria da letto stile etnico; splendido fiore di reversibile copripiumino set; pollycotton in natura e ad asciugatura rapida; mantiene la sua forma.

Valore: più pregiato design disponibili sul mercato; rimangono freschi; trasforma il tuo arredamento con inky floreale Set copripiumino; perfetto per ogni stanza.

Istruzioni di lavaggio: lavabile in lavatrice a 40 °C, può essere asciugato in asciugatrice; non mescolare con altri tessuti.

Dimensioni: 1 copripiumino super king size inky floreale viola (260 cm x 220 cm) e 2 x matching Pillow Case (48 cm x 74 cm)

26,68 €