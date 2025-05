SLEEP TOKEN pubblica “Even In Arcadia”: un viaggio tra mito, sacralità e ombre.

La band mascherata metal Sleep Token torna con un’opera epica e viscerale intitolata “Even In Arcadia”. Questo nuovo album è accompagnato da un visual video per la title track, un brano imponente che unisce orchestrazioni monumentali a liriche che evocano giudizio divino e metamorfosi interiore. Il lavoro si presenta come oscuro e raffinato, fondendo elementi mitologici con inquietudini contemporanee, esplorando temi come l’eclissi dell’io e le divinità cadute, con una tensione costante verso la trascendenza.

“Even In Arcadia” non è solo musica; è un suggerimento, una ricerca profonda e una trasfigurazione. Rappresenta una discesa negli inferi ma anche un rito di passaggio verso una nuova forma di esistenza. La band britannica si prepara nel frattempo per il suo primo tour nei palasport statunitensi, l’Even in Arcadia Tour, che prevede 17 date in altrettante città, un passo significativo verso la consacrazione di un culto musicale sempre più globale.

Per chi è interessato, è possibile seguire la band sui social media e ascoltare il disco per immergersi nella loro proposta artistica unica e coinvolgente.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it