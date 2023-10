Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators 📣 Slash torna con il “The River Is Rising – Rest Of The World Tour 24”, che lo vedrà nel nostro Paese insieme a Myles Kennedy & The Conspirators per un unico appuntamento! ✨ 📍 In apertura si esibiranno Mammoth WVH, formazione rock americana guidata dal figlio d’arte Wolfgang Van Halen. 📆 22 aprile 2024 | Assago (Mi), Mediolanum Forum 🎫 Biglietti disponibili in vendita generale online dalle ore 10:00 del 20 ottobre!