SLA, uno studio svela il legame tra due geni mutati

Il processo di ‘splicing’ è fondamentale per la produzione di diverse proteine da uno stesso gene, garantendo il corretto funzionamento delle cellule. Questo meccanismo è alterato nelle forme familiari di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) associate alle mutazioni del gene FUS. Un recente studio preclinico, coordinato da Mauro Cozzolino del Cnr di Roma e finanziato dalla Fondazione AriSLA, ha approfondito la connessione tra il gene FUS e il gene A2/B1, essenziale per il metabolismo dell’RNA, evidenziando come lo splicing di A2/B1 cambi nel corso della malattia nei modelli di SLA con alterazioni di FUS.

La ricerca ha rivelato che varianti di A2/B1 derivate da uno splicing errato si accumulano anormalmente nelle cellule, formando granuli di stress, che sono strutture tipiche delle malattie neurodegenerative come la SLA. Questi granuli rappresentano potenziali bersagli terapeutici. L’ipotesi di un collegamento tra i geni FUS e A2/B1 era già emersa in uno studio pilota precedente, che indicava alterazioni significative dello splicing in modelli esprimenti la proteina umana FUS.

Le conseguenze dell’accumulo di varianti di A2/B1, che si localizzano nel citoplasma invece che nel nucleo, suggeriscono un elemento chiave nel processo patologico della SLA. Si osserva una somiglianza con altre proteine coinvolte nella regolazione dell’RNA, come TDP43, che si riposizionano dal nucleo al citoplasma. Una scoperta significativa è che lo splicing errato di A2/B1, indotto da oligonucleotidi antisenso (ASO), può provocare anomalie in modelli legati al gene FUS, aprendo la strada a nuovi esperimenti per sviluppare ASO in grado di correggere questo difetto e contrastare la degenerazione dei motoneuroni nella SLA.