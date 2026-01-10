7.8 C
SkyAlps presenta destinazioni estive in Grecia e Italia

Da stranotizie
La compagnia aerea bolzanina SkyAlps ha presentato le destinazioni estive: il programma voli per la Grecia oltre a Corfù e Cefalonia includerà Preveza e Salonicco. A partire da metà maggio, da Bolzano ripartiranno i collegamenti verso Olbia e Cagliari, Catania, Lamezia e Brindisi. Restano confermate le destinazioni di Ibiza e Minorca. Il presidente di SkyAlps, Josef Gostner, informa che sono state ulteriormente ridotte le tariffe di partenza: chi prenota in anticipo potrà beneficiare di prezzi più vantaggiosi rispetto allo scorso anno.

