“6 gennaio 2021: il mondo assiste sbigottito alle proteste di Capitol Hill. Nel Paese in cui nel 1776 è nata la prima democrazia della storia moderna, la sede del Congresso viene presa d’assalto da manifestanti violenti. Ma è stato davvero un evento così sorprendente? Oppure gli Stati Uniti mostrano da tempo i segni di una pericolosissima frattura sociale e di una spiccata contrapposizione politica?”. Sky Tg24 lo racconta con ‘America Contro’, un nuovo programma in onda dal 9 gennaio ogni seconda domenica del mese alle 19.30, disponibile on demand e sul sito skytg24.it. Un ciclo che guiderà il pubblico di Sky Tg24 attraverso una conoscenza più approfondita e dettagliata della società Usa e delle profonde spaccature da cui è segnata, in un lungo viaggio che si concluderà a novembre, quando negli Stati Uniti si terranno le elezioni di midterm per il rinnovo del Congresso.

Ideato, curato e condotto da Federico Leoni, ‘America Contro’ spiegherà le origini e gli effetti dell’estrema polarizzazione politica e sociale in atto negli Usa, un Paese che non era così diviso dai tempi della Guerra di Secessione. Con l’ausilio di grafiche in realtà aumentata d’imatto, reportage dagli Stati Uniti, contributi originali e soprattutto le interviste ad alcuni dei più importanti studiosi, politologi, sociologi e giornalisti internazionali, il programma cercherà di capire quali saranno i possibili sviluppi di questo fenomeno, che, secondo alcuni accreditati pensatori e autorevoli testate degli Usa, non esclude nemmeno le ipotesi, per quanto poco concrete, di una nuova Guerra Civile o di una divisione tra Stati Repubblicani e Stati Democratici.

Ospiti della prima puntata saranno l’intellettuale e linguista Noam Chomsky e Lorenzo Vidino, Direttore del Program on Extremism della George Washington University. Inoltre un’intervista a Jason Miller, ex portavoce di Donald Trump, realizzata da Marco Congiu, corrispondente dagli Usa per Sky TG24. Al centro del dibattito ci saranno i principali temi su cui in questo momento gli americani si dividono: dall’aborto al razzismo, il gun control e il diritto di voto, fino al fenomeno della cancel culture. I temi trattati in “America Contro” troveranno spazio anche sul sito skytg24.it, dove sarà presente un’apposita sezione dedicata con approfondimenti e contenuti extra. Inoltre tutte le puntate saranno disponibili anche tra i podcast di Sky TG24, fruibili sul sito skytg24.it e sulle principali piattaforme di podcasting.