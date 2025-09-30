17.8 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Spettacolo

Sky presenta novità imperdibili per la stagione 2025

Da StraNotizie
Sky presenta novità imperdibili per la stagione 2025

Non solo Tudum o Prime Video Presents, le piattaforme di streaming offrono una vasta gamma di contenuti che non devono essere trascurati. In occasione dell’evento “Sky – What’s Next”, sono state presentate le novità della stagione di Sky e NOW, con una ricca selezione di show, serie TV, programmi di news, film e documentari.

Tra le attese novità internazionali e gli ‘sky original’, fanno capolino i tanto amati “Euphoria” e “House of the Dragon”. Inoltre, è previsto uno spin-off di “The Office” intitolato “The Paper”, che vede come protagonista Sabrina Impacciatore, già apprezzata in “The White Lotus”. Altri titoli di rilievo includono “It: Welcome to Derry”, “All Her Fault” e “Amadeus”.

Un’altra produzione di prestigio è “Gucci – fine dei giochi”, un dramma familiare diretto da Gabriele Muccino, che esplora la storia della celebre dinastia Gucci. Questo film, incentrato su Patrizia Reggiani e sua figlia Allegra, inizierà le riprese a breve. Non mancheranno anche serie italiane come “Piedone – uno sbirro a Napoli”, “Gomorra – le origini” e “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”.

Per quanto riguarda Sky Cinema, verranno offerti blockbuster come “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “Jurassic World: la rinascita” e titoli italiani come “Le assaggiatrici” e “Paternal Leave”. Dal 1 novembre, il nuovo canale Sky Collection offrirà maratone di serie classiche come “Friends”.

Sky Uno presenterà grandi show e cult con il ritorno di “Masterchef Italia” e nuove stagioni di “4 ristoranti”, “Pechino Express” e “Cucine da incubo”. Anche i canali Factual esploreranno arte e musica con documentari su figure come Billy Joel e Vittorio De Sica. Infine, Sky tg24 tornerà con eventi e programmi dedicati al grande calcio europeo e a nuovi show su Cielo.

Articolo precedente
Intelligenza artificiale e letteratura: un futuro condiviso in Italia
Articolo successivo
Atalanta Bruges: sfida chiave per la Champions League
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.