Sky presenta novità imperdibili per la stagione 2025

Non solo Tudum o Prime Video Presents, le piattaforme di streaming offrono una vasta gamma di contenuti che non devono essere trascurati. In occasione dell’evento “Sky – What’s Next”, sono state presentate le novità della stagione di Sky e NOW, con una ricca selezione di show, serie TV, programmi di news, film e documentari.

Tra le attese novità internazionali e gli ‘sky original’, fanno capolino i tanto amati “Euphoria” e “House of the Dragon”. Inoltre, è previsto uno spin-off di “The Office” intitolato “The Paper”, che vede come protagonista Sabrina Impacciatore, già apprezzata in “The White Lotus”. Altri titoli di rilievo includono “It: Welcome to Derry”, “All Her Fault” e “Amadeus”.

Un’altra produzione di prestigio è “Gucci – fine dei giochi”, un dramma familiare diretto da Gabriele Muccino, che esplora la storia della celebre dinastia Gucci. Questo film, incentrato su Patrizia Reggiani e sua figlia Allegra, inizierà le riprese a breve. Non mancheranno anche serie italiane come “Piedone – uno sbirro a Napoli”, “Gomorra – le origini” e “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”.

Per quanto riguarda Sky Cinema, verranno offerti blockbuster come “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “Jurassic World: la rinascita” e titoli italiani come “Le assaggiatrici” e “Paternal Leave”. Dal 1 novembre, il nuovo canale Sky Collection offrirà maratone di serie classiche come “Friends”.

Sky Uno presenterà grandi show e cult con il ritorno di “Masterchef Italia” e nuove stagioni di “4 ristoranti”, “Pechino Express” e “Cucine da incubo”. Anche i canali Factual esploreranno arte e musica con documentari su figure come Billy Joel e Vittorio De Sica. Infine, Sky tg24 tornerà con eventi e programmi dedicati al grande calcio europeo e a nuovi show su Cielo.