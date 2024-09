Sky lancia la stagione delle Coppe Europee, serata di stelle al Garden Senato

Il 11 settembre 2024, Sky ha organizzato una grande parata di stelle a Milano per festeggiare l’inizio della stagione delle competizioni europee di calcio, tra cui la UEFA Champions League con un nuovo formato. Quest’anno, Sky trasmetterà in esclusiva 185 partite su 203 per la Champions League, mentre offrirà tutte le 342 partite delle UEFA Europa League e UEFA Conference League. L’evento si è svolto al “Garden Senato”, con una performance del mezzo soprano Elena Pervoz e tre coristi che hanno eseguito l’inno della Champions.

Tra i presenti c’erano diversi dirigenti di squadre di calcio, come l’ad dell’Inter Marotta, il dg dell’Atalanta Marino, e l’ad del Sassuolo Carnevali, insieme a membri importanti come Evelina Christillin dell’Esecutivo UEFA e Francesco Calvo della Juventus, e il famoso chef Alessandro Borghese. L’evento ha visto anche la partecipazione di noti volti di Sky Sport 24 e Sky Tg 24.

Marzio Perrelli, EVP Sport di Sky, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova stagione, sottolineando che l’Italia ha ben otto squadre nelle tre competizioni europee, affermando che “non c’è competizione a livello globale di calcio con un livello simile”. Ha anche messo in evidenza il palinsesto ricco di oltre 35 ore di diretta al giorno, avviando la stagione con partite come Milan-Liverpool e Juventus-Psv.

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha condiviso l’emozione di celebrare questo evento importante e ha ribadito l’impegno di Sky per offrire una qualità di trasmissione senza pari. Andrea Duilio, AD di Sky Italia, ha parlato del lancio di nuovi contenuti, integrando anche nuovi programmi per il giovedì.

Fabio Capello, ‘allenatore’ di Sky, ha presentato la sua formazione ideale, evidenziando giocatori di spicco nel suo ‘team’. In una celebrazione di unità e competizione, l’evento ha segnato l’inizio di una stagione particolarmente attesa nel mondo del calcio europeo. Con una programmazione così innovativa e una forte partecipazione, Sky punta a rendere questa stagione memorabile per tutti gli appassionati di calcio.