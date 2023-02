Sky box con 3 mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema | Decoder Sky Q incluso

Descrizione Prodotto

Sky box

Goditi o regala 3 mesi di Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema nel modo più facile. Poi decidi.

Per te che ami gli show, le serie TV e il cinema.

Sky TV

Serie TV italiane e internazionali, show per tutta la famiglia, documentari e news.

Netflix

Il piano Standard di Netflix, senza interruzioni pubblicitarie, con visione in HD e su 2 schermi in contemporanea.

Hai già Netflix? Se hai un account Netflix attivo, associalo a Intrattenimento plus senza disdire il tuo abbonamento Netflix attuale.

Sky Cinema

Oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e i nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Inoltre, con Sky Cinema, Paramount+ (del valore di €7,99 al mese) è senza costi aggiuntivi.

Con Sky Q la tua TV prende vita.

Con il decoder Sky Q che trovi già all’interno, i programmi Sky e quelli delle tue app preferite sono tutti in un unico posto. Basta connettere Sky Q ad internet e vedi subito ciò che ami sulla TV di casa che vuoi, grazie ad un dispositivo Wi-Fi compatto e leggero che ti segue in ogni stanza.

Inoltre Sky Q è pronto per la nuova TV digitale.

Avere Sky non è mai stato così facile.

Attiva il codice promozionale che troverai all’interno della confezione, chiamando il numero verde dedicato.

Collega Sky Q alla tua TV e al Wi-Fi di casa. Non serve la parabola.

Vedi subito 3 mesi dei programmi che ami, poi decidi.

Cos’è Sky box: è l’offerta dedicata ai nuovi clienti Sky, che permette di vedere o regalare 3 mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con il piano Netflix Standard + Sky Cinema e tutta l’esperienza Sky Q.

Contenuti inclusi: Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con gli show, le serie TV, I documentari di Sky, e Netflix, uno accanto all’altro nella home di Sky Q. Include Netflix piano Standard, HD 1080p, per la visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie. Sky Cinema: oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e film Sky Original. Inoltre per I clienti con Sky Cinema, Paramount+ (del valore di 7,99/mese) è senza costi aggiuntivi.

Tecnologia: il decoder Sky Q è incluso all’interno del box, basta connetterlo ad internet per vedere subito I contenuti previsti dall’offerta scelta.

Offerta: trascorsi I primi 3 mesi prepagati, durante I quali sarà sempre possibile disdire, l’abbonamento a Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema proseguirà al prezzo di listino di 48/mese. in qualsiasi momento, sarà possibile scegliere se aderire ad una delle offerte scontate Sky Smart, scegliere un’altra combinazione di pacchetti o recedere con preavviso di 30 giorni senza costi, restituendo Sky Q.

Requisiti: TV con ingresso HDMI. Connessione internet via Wi-Fi o tramite cavo ethernet (velocità min. 10Mbps). Carta di credito o codice IBAN. l’offerta è riservata ai nuovi clienti Sky ed è sottoscrivibile una sola volta.