Skunk Anansie, un concerto in Italia nel 2023: data e biglietti

Gli Skunk Anansie tornano in concerto in Italia nel 2023: la data e i biglietti del nuovo live della band di Skin.

Se c’è una band britannica che ha dimostrato in più occasioni di avere a cuore l’Italia, sono gli Skunk Anansie. Lo storico gruppo di Skin, che in passato è stata anche giudice di X Factor, tornerà a suonare nel nostro paese nell’estate italiana, con un’unica data finora annunciata, nell’ambito di una tre giorni dal significato molto importante, e che va oltre l’aspetto puramente musicale. Andiamo a scoprire i dettagli sulle data e i biglietti di questo nuovo concerto.

Skunk Anansie in concerto nel 2023

L’evento è stato organizzato da Vertigo. La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 10 giugno 2023, in piazza Malatesta, all’Ultrasuoni di Rimini, nell’ambito di una tre giorni organizzata per ricordare Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet Club della città romagnola, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Skunk Anansie

Una scelta, quella di puntare sul gruppo guidato da Skin, che non è casuale. Gli Skunk Anansie hanno infatti in passato suonato ben due volte sul palco del Velvet, nel 1995, quando erano praticamente degli sconosciuti in Italia, e nel 1997, nel periodo di maggior successo dell’album Stoosh, che li ha consacrati a livello internazionale. I biglietti per gli eventi sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta del concerto

Non conosciamo ovviamente i dettagli sul concerto della band, e non è possibile al momento prevedere la scaletta che Skin e compagni presenteranno sul palco.

Per poter avere un’idea di quello che potrà succedere in questo appuntamento imperdibile per tutti i fan della band inglese, andiamo a scoprire quali sono state le canzoni suonate durante gli ultimi appuntamenti dal vivo dello scorso anno:

– Yes, It’s Fucking Political

– And Here I Stand

– Because of You

– I Can Dream

– Weak

– Twisted

– My Ugly Boy

– Can’t Take You Anywhere

– Love Someone Else

– I Believed in You

– God Loves Only You

– Hedonism

– 100 Ways to Be a Good Girl

– Without You

– This Means War

– Intellectualize My Blackness

– Tear the Place Up

– Charlie Big Potato

– Piggy

– Brazen (Weep)

– Highway to Hell (cover AC/DC)

– Little Baby Swastikkka