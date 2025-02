SKUNK ANANSIE “La Verità Dolorosa” – il nuovo album in uscita il 23 maggio

Gli Skunk Anansie tornano con il loro settimo album in studio, “The Painful Truth”, in arrivo il 23 maggio dopo nove anni di attesa. Questo lavoro si presenta come un’opera ipnotica e provocatoria, mescolando potenza ed emozione. La cantante Skin sottolinea l’importanza di non adagiarsi sugli allori, affermando che il passato non conta e che l’album rappresenta un’esplorazione della loro identità e delle loro ambizioni. Il gruppo ha affrontato sfide personali e professionali, inclusi la genitorialità e la perdita del loro manager, che li hanno portati a mettere in discussione il loro futuro insieme.

Dopo un periodo di incertezza e la difficoltà di scrivere via Zoom durante il Covid, la band si è ritirata in una fattoria nel Devon, dove ha ritrovato la connessione tra i membri. Skin riceve l’idea che se non avessero creato qualcosa di innovativo, sarebbero diventati un semplice karaoke della loro musica. Così, “The Painful Truth” si distingue per il suo suono fresco e diretto, prodotto da David Sitek e caratterizzato da melodie incisive.

In concomitanza con l’annuncio dell’album, è stato rilasciato il secondo singolo, “Cheers”, insieme a un lyric video. Per celebrare il lancio, la band terrà un concerto speciale il giorno della pubblicazione, nei pressi di Bristol. Il tour europeo inizierà il 28 febbraio in Portogallo e toccherà diverse città italiane, concludendosi nel Regno Unito dopo 14 date. Il tour promette di evidenziare una nuova fase del percorso musicale degli Skunk Anansie.