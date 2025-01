SKUNK ANANSIE: il nuovo singolo “An Artist Is An Artist” e tour 2025 – Info e Biglietti

Gli Skunk Anansie sono tornati con il nuovo singolo “An Artist Is An Artist”, il loro primo brano dopo quasi tre anni di silenzio. Questa canzone, caratterizzata da sonorità elettro-wave, affronta tematiche come l’ageismo e la ricerca di approvazione nell’era digitale, richiamando l’approccio provocatorio dei loro primi lavori, incluso il debutto “Little Baby Swastikkka”. Il singolo è stato prodotto da David Sitek, noto per aver collaborato con artisti come Foals, Santigold e Solange.

Dopo un periodo di introspezione, la collaborazione con Sitek ha permesso alla band di trasformarsi e superare la propria comfort zone, creando un suono essenziale e dinamico. Skin, la cantante, sottolinea come Sitek abbia portato un’influenza fresca, facendo capire che il processo di creazione musicale non deve essere necessariamente complicato. Ace, il chitarrista, ha aggiunto che Sitek ha invitato la band a semplificare il loro approccio. Il brano ha preso forma partendo da un riff distintivo degli Skunk Anansie, e durante il processo, la band ha deciso di includere un assolo di sax, nonostante inizialmente Skin fosse scettica su questo strumento.

Il singolo “An Artist Is An Artist” sarà parte integrante del prossimo tour europeo e britannico della band, che avrà inizio il 28 febbraio in Portogallo. Il tour include diverse tappe in Italia, concludendosi nel Regno Unito dopo 14 concerti. Tra le date italiane, il 7 marzo si svolgerà un concerto sold out a Milano presso l’Alcatraz, mentre il 5 luglio gli Skunk Anansie si esibiranno al BCT Music Festival di Benevento. Altre date includono Senigallia, Roma, Bologna, Marostica e Forte dei Marmi.

Con questo nuovo singolo e il previsto tour, gli Skunk Anansie si preparano a presentare una nuova fase del loro viaggio musicale, evidenziando la loro evoluzione e la volontà di tornare in scena con freschezza e energia.