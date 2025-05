Skunk Anansie: Esce ‘The Painful Truth’, il nuovo album

Esce domani “The Painful Truth”, il settimo album in studio degli Skunk Anansie e il primo dopo nove anni. Questo progetto segna un momento di introspezione per la band, che ha affrontato sfide personali, tra cui malattie e la perdita del loro manager. Skin, Ace, Cass e Mark si sono ritirati in una fattoria nel Devon per superare la fase di incertezza e raccogliere i loro sentimenti in nuove canzoni.

Durante le sessioni di scrittura, la band ha riscoperto la propria identità, rendendosi conto della necessità di rinnovarsi per non ridursi a una mera ripetizione dei successi passati. Prodotto da David Sitek, “The Painful Truth” offre un sound fresco e incisivo, segnato da un’abilità collaudata nel creare musica pop coinvolgente.

L’album, che rappresenta una ripartenza con la neonata FLG Records e un nuovo management, si propone di riconfermare il posto degli Skunk Anansie come una delle band più importanti della musica britannica. Skin ha dichiarato che questo è il loro album più bello, riconoscendo i precedenti successi ma aspirando a qualcosa di nuovo.

La tracklist include dieci brani, tra cui “An Artist Is An Artist”, “This Is Not Your Life” e “Meltdown”. Per celebrare il lancio, la band terrà un concerto speciale vicino a Bristol il giorno della pubblicazione, seguito da un tour che toccherà diverse città italiane a luglio, come Roma, Bologna e Brescia.

